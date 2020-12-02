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02/12/2020 19:30

《再戰明天》內地公布財新服務業ＰＭＩ，美公布首次申請失業人數

　　《經濟通通訊社２日專訊》明日（３日），中國公布１１月財新服務業採購經理人指數
（ＰＭＩ），美國公布首次申請失業救濟金人數。

＊聯合國大會成員國舉行為期兩日的特別會議，討論新冠疫情問題＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１０：３０ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞
亞參加金融時報２０２０年銀行在線峰會的討論。
　　９：３０ｐｍ，日本央行審議委員鈴木人司在與福島縣商界領袖的在線會議中發表講話，並
舉行記者會。
　　明日，聯合國大會成員國舉行為期兩日的特別會議，討論新冠疫情問題。

＊美國公布首次申請失業救濟金人數＊

　　在數據方面，明早９：４５ａｍ，中國公布１１月財新服務業採購經理人指數，料由
５６﹒９下滑至５６﹒４。
　　６：００ｐｍ，歐元區公布１０月零售銷售，年率料由２﹒２％升上２﹒６％。
８：３０ｐｍ，美國公布１１月Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ裁員人數。９：３０ｐｍ，美國公布首次
申請失業救濟金人數，料由７７﹒８萬升上７７﹒５萬；連續申請失業救濟金人數，料由
６０７﹒１萬降至５８０萬。１０：４５ｐｍ，美國公布１１月服務業採購經理人指數，料由
５６﹒９升上５７﹒５。　

＊百利大開股東會＊

　　在本港，明日，百利大（００４９５）及寰宇娛樂文化（０１０４６）開股東會。
（ｈｏ）

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