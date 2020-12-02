《小傳日記》小米抽水即跌倒，魚缸反覆跟住吐

《小傳日記》憧憬新冠疫苗短期內會面世，美股隔晚上升，香江魚缸承接高開１０２點，不

過道指期貨向下，加上有好幾隻股份宣布配股集資或有股東減持，孖屐擔心配股抽水活動陸續有

來，魚缸都繼續腳軟，倒跌１８８點，低見２６３７９點。多得美匯指數持續走弱利好人仔，令

到Ａ股做好，大市跌幅收窄，力守２０日線（約２６３６７）。食飯時間小米（０１８１０）公

布配股詳情，一復牌就插低一成有多，魚缸都被扯住向下，最終收報２６５３２，跌３５點或跌

唔夠半巴仙，主板成交增近一成九至１８１７﹒３９億銀。國企指數報１０５７３，跌８５點或

跌近１巴仙。科指報７９４８點，跌１２７點或近２巴仙。

Ａ場今日無乜方向，上證綜合指數報３４４９，跌２點或唔夠半巴仙；深證成份指數報１３

９６１，升３１點或升唔夠半巴仙；兩市成交輕微增至８８１０億銀人仔。

重磅藍戰士齊齊撐市，大象（００００５）高見４３銀逾８個月高，收市飛起近４巴仙，報

４２﹒５銀；ＡＩＡ（０１２９９）彈高２格，報８８﹒３銀；神州移動（００９４１）跳起逾

１巴仙，報４６﹒８５銀；建行（００９３９）走低近半巴仙，報６﹒１８銀；生發發（００３

８８）走落近２巴仙，報３７９﹒８銀。



＊科指欠升勁新經佬齊驚，代工或升價晶片向上爬＊



科指今日仍然要跑輸大市，而新經佬ＡＴＭＸＪ就要齊齊潛水，其中小米（０１８１０）宣

布以２３﹒７銀先舊後新配售１０億股及發可換股債券，今朝更曾經停牌，復牌後表現慘淡，下

滑逾７巴仙，報２４﹒３銀。而美團（０３６９０）雖然季度業績算係理想，不過孖屐似乎唔多

受落，加上擔心佢都要配股，今日股價要唔見近４巴仙，報２７７﹒８銀。阿里（０９９８８）

則跣低近１巴仙，報２５５﹒２銀；騰訊（００７００）唔見近１巴仙，報５７４銀；京東（０

９６１８）跌低近３巴仙，報３２６銀。

有內媒報道話８吋晶圓代工廠產能緊張，而哩個情況可能會持續到２０２１年底，所以出年

８吋晶圓代工嘅報價可能會上調兩成到四成！晶片佬齊齊開心飆高，華虹半導體（０１３４７）

彈起逾６巴仙，報４１﹒４５銀；中芯國際（００９８１）抽高逾３巴仙，報２２﹒２５銀；瑞

鑫國際（００７２４）抽高逾４巴仙，報０﹒０５銀；ＡＳＭ太平洋（００５２２）彈起近１巴

仙，報９４﹒９銀。



＊比亞迪發股車佬齊捱沽，太陽能發圍新能源仍跪＊



車佬今日都係普跌，其中比亞迪（１２１１）向中證監申請增發Ｈ股還債，今日就要領跌滑

近８巴仙，報１７２﹒８銀！而吉利（００１７５）跣低逾４巴仙，報２０﹒７５銀；長汽（０

２３３３）唔見近４巴仙，報１５﹒１４銀；廣汽（０２２３８）唔見近２巴仙，報８﹒１３銀

；不過恆汽（００７０８）嘅表現反而有啲驚喜，飛上近一成一，報２７﹒３銀。

大行瑞銀就話全球對太陽能產品需求大，加上神州發展碳中和，所以估計太陽能每年安裝量

將會由２０２５年做到每年７０吉瓦，大增到２０６０年嘅１４０吉瓦。消息雖然利好新能源佬

，不過個別股份今日都要回一回，信義光能（００９６８）跣低逾５巴仙，報１３﹒４銀；福萊

特玻璃（０６８６５）唔見逾６巴仙，報２１﹒１銀；信義能源（０３８６８）跣低逾２巴仙，

報４﹒４６銀；保利協鑫（０３８００）唔見逾２巴仙，報０﹒８８銀；水發興業能源（００７

５０）彈起近３巴仙，報０﹒７６銀。



＊醫藥佬煲藥股價齊齊弱，金價上千八金佬跟住發＊



擔心帶量採購陰霾未散，醫藥佬今日都弱過藥煲。康方生物（０９９２６）被股東減持，跪

低逾４巴仙，報２４﹒３銀；股東將出售１５１萬股ＡＤＳ百濟神州（０６１６０），隻佬急插

一成有多，報１３８﹒８銀；永泰生物（０６９７８）挫半成，報９﹒３銀；嘉和生物（０６９

９８）潛水近５巴仙，報１６﹒０４銀；維亞生物（０１８７３）回吐逾４巴仙，報７﹒１銀。

藍籌藥股孖寶中生製藥（０１１７７）唔見逾３巴仙，報６﹒６５銀；石藥（０１０９３）下滑

近１巴仙，報７﹒４５銀。

國際金價１１月以來已經跌超過半成，創４年來最差的單月表現後反彈，噚晚重上１８００

美金以上，金礦股今日自然飲得杯落！紫金礦業（０２８９９）彈２格，報７﹒８６元；山東金

（０１７８７）升近半巴仙，報１７﹒８２元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）跳逾１巴仙，

報１３２２銀。不過招金礦業（０１８１８）碌低近１巴仙，報９﹒９５銀。請請！



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