  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/12/2020 09:02

《真知灼見－溫灼培》投資英鎊風險在哪？

　　《真知灼見》英國的「脫歐」過渡期即將於本月底屆滿。倘若到本月底英國與歐盟仍未能達
成「脫歐」協議，英國只剩下兩條路可走：延長「脫歐」過渡期或簡單地在無協議下「脫歐」。
英國首相約翰遜雖揚言不會延遲「脫歐」過渡期；但由於無協議「脫歐」也不符合英國或歐盟利
益，料雙方最終達成協議的機會仍大。不過，若大家以為英國只要與歐盟達成協議，一切將能重
新穩定下來，有這想法便將大錯了。
　
＊脫歐成功非一切輕鬆＊

　上周發生了兩件事情大家不能忽略。上周初，歐盟警告未有足夠時間於明年１月前審批英國金
融機構是否合規格提供金融服務予歐盟客戶。此話凸顯出兩點：首先，在現今英國與歐盟的「脫
歐」談判中，英國金融業竟不包括在內；其次，在英國「脫歐」後，歐盟似乎不想英國金融業再
服務歐洲，這可動搖倫敦的金融中心地位。另方面，上周五（２７日）蘇格蘭首席部長斯特金提
出，明年要研究是否「脫英」。這對英國又是另一場噩夢。

＊英鎊較大阻力１﹒３５美元＊
　
　　明顯地，上述事件告訴我們，認為英國一旦能與歐盟達成「脫歐」協議，英國一切問題便能
穩定下來，英鎊匯價可重拾升軌，這想法實在是天真。當然，日後分析英鎊仍存很大變數，全視
乎英國「脫歐」後有多少類似上述問題會突然衝出來，及看英政府能否有效處理。技術上英鎊暫
時較大阻力料於１﹒３５美元，這是２０１９年全年及今年９月英鎊的最高位置。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事01/12/2020
《神州經脈》財新製造業PMI十年高　滬綜指收創34個月高
財經熱話01/12/2020
【中生插水】中生藥品欠獨特性券商籲沽　藥明生物帶量採購影響微
生財有道01/12/2020
【銀色債券】認購期展開　即睇各大銀行申購優惠！
FOCUS01/12/2020
【FOCUS】風吹雞蛋殼　地產灰犀牛
開市Good Morning01/12/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：美團短線上望320元
財經熱話30/11/2020
中海油急插14%市值蒸發589億　傳被美方納入投資黑名單
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞香港冬日美食節入場贈券

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞BallinHK木板球衣製品

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>