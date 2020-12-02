《真知灼見－溫灼培》投資英鎊風險在哪？

《真知灼見》英國的「脫歐」過渡期即將於本月底屆滿。倘若到本月底英國與歐盟仍未能達

成「脫歐」協議，英國只剩下兩條路可走：延長「脫歐」過渡期或簡單地在無協議下「脫歐」。

英國首相約翰遜雖揚言不會延遲「脫歐」過渡期；但由於無協議「脫歐」也不符合英國或歐盟利

益，料雙方最終達成協議的機會仍大。不過，若大家以為英國只要與歐盟達成協議，一切將能重

新穩定下來，有這想法便將大錯了。



＊脫歐成功非一切輕鬆＊



上周發生了兩件事情大家不能忽略。上周初，歐盟警告未有足夠時間於明年１月前審批英國金

融機構是否合規格提供金融服務予歐盟客戶。此話凸顯出兩點：首先，在現今英國與歐盟的「脫

歐」談判中，英國金融業竟不包括在內；其次，在英國「脫歐」後，歐盟似乎不想英國金融業再

服務歐洲，這可動搖倫敦的金融中心地位。另方面，上周五（２７日）蘇格蘭首席部長斯特金提

出，明年要研究是否「脫英」。這對英國又是另一場噩夢。



＊英鎊較大阻力１﹒３５美元＊



明顯地，上述事件告訴我們，認為英國一旦能與歐盟達成「脫歐」協議，英國一切問題便能

穩定下來，英鎊匯價可重拾升軌，這想法實在是天真。當然，日後分析英鎊仍存很大變數，全視

乎英國「脫歐」後有多少類似上述問題會突然衝出來，及看英政府能否有效處理。技術上英鎊暫

時較大阻力料於１﹒３５美元，這是２０１９年全年及今年９月英鎊的最高位置。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

