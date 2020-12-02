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即市新聞

02/12/2020 10:00

《錢來自有方－陳玉麗》淺談比特幣風險

　　《錢來自有方》要數高風險的產品，Ｂｉｔｃｏｉｎ比特幣應會名列前茅。該價格近日一度
升穿１９８００美元，創下歷史新高。比特幣升勢能否持續，抑或快將調頭向下是未知之數，但
可以肯定的是，比特幣是極高風險的產品，不是每個人都適合參與。

＊價格大幅波動＊

　　比特幣具高投機性，其價格經常大幅波動。比特幣價格在２０１７年由年初１０００美元以
下，在１２月一度爆升至挨近２００００美元水平，數天後價格急插近半。比特幣於２０１８年
６月底約６２００美元，至２０１９年一月底更見３５００美元以下。比特幣由今年初約
７２００美元攀升至二月約１０４００美元後，三月又曾跌穿５０００美元，上周升至
１９０００美元以上後，單日又曾跌超過一成。價格波動性高，尤如過山車一樣大起大跌。比特
幣今年以來已累積極大升幅，當中的風險不可不防。

＊交易平台風險＊

　　比特幣是加密貨幣的一種，它們的交易平台都是由私人公司設立，可能不受規管及位處海外
。若平台倒閉、停止運作或被黑客入侵，投資者或會蒙受損失。

＊錢包保安問題＊

　　除了交易平台外，投資者把加密貨幣儲存於數碼錢包，亦有損失機會，例如數碼錢包被黑客
入侵、病毒感染、密碼遺失或盜竊等。由於加密貨幣系統相對匿名及沒有中央資料儲存庫，尋回
遺失的加密貨幣機會渺茫。
　　比特幣及其他加密貨幣在香港被視作虛擬商品，亦非法定貨幣，並沒有實物或發行人支持，
不具備成為支付媒介或電子貨幣的條件，亦未能日常生活中普遍使用。虛擬商品並非《證券及期
貨條例》所界定的「證券」。它們屬於高風險產品，投資者未有全面了解其特性及風險之前，切
勿跟風投機。《投資者及理財教育委員會（投委會）傳訊及教育資源主管　陳玉麗》

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