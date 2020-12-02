《嬈望大中華－彭藹嬈》發達經濟體地位對中國意義重大

《嬈望大中華》中國經濟增速需要多快才能成為發達經濟體？根據世界銀行的最新數據，中

國的人均ＧＤＰ為１０６００美元，希臘為１８０００美元，英國，法國和日本為３９０００美

元，德國為４５０００美元，美國為６３０００美元。這顯示中國的人均ＧＤＰ比其他發達經濟

體低，要在未來１５年內至少翻倍才能達到這個頗為積極的目標。

為了實現這願景，中國必須採取兩項主要策略：提升國內高端科技的生產能力，並加快綠色

產品出口增速，包括可再生能源技術。這些策略不但有助中國保持收入持續增長，亦能加速「雙

循環」經濟引擎，在國內商品和服務的零售業創造更多就業機會。

這將是一個很大的挑戰，因為中國依靠技術出口已有十多年了。儘管這些產品主要使用基本

技術，但它們佔中國出口總值的三分之一以上。受科技戰的影響，中國開拓了一個新的出口區域

，即是綠色出口。隨著越來越多的國家設定環境、社會和管治（ＥＳＧ）目標，它們需要可再生

能源，廢物管理和水利管理系統。中國一直在發展這些科技和系統，而綠色出口所面臨的阻力比

科技出口小得多。



＊筆者對未來１５年的增長預測如下＊



增長會在最初的五年裏加快，但是在以往的幾年裏，增長會逐漸放緩，直至２０３５年為止

。這預測是基於人口相對穩定。在中國的某些地區，提高生育率的政策已取得成功。雖然也面臨

人口老化問題，但在這段時間內不會對勞動力產生太大影響。我們預計２０２１－２０３５年的

實際ＧＤＰ平均增長為４﹒６％。《ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師 彭藹嬈》

