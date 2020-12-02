小米復牌急挫匯控撐市，港股反覆跌３５點收２６５３２，科指跑輸

《經濟通通訊社２日專訊》隔晚美股造好，惟美國一批國會議員提出跨黨派９０８０億美元

的新紓困方案，共和黨拒絕接納。亞洲時段美股三大指數期貨偏淡，港股高開１０２點報

２６６７０點後逐步轉弱，內房、汽車、醫藥板塊內均有公司宣布配股集資或有股東減持，康方

生物（０９９２６）遭股東折讓最多７﹒３％減持，醫藥板塊跌勢明顯；恆指早市最多跌過

１８８點見２６３７９點。午後小米（０１８１０）復牌，一如市場預期以配售價範圍下限，折

讓近９﹒４％配股，另再發行可換股債券，股價盤中一度大插近１２％；惟匯控（００００５）

撐市，恆指全日表現反覆，收跌３５點或０﹒１３％，報２６５３２點，主板成交

１８１７﹒３９億元，增１８﹒６９％。國指收報１０５７３點，跌８５點或０﹒８１％。

科指同樣高開低走，小米配股，加上美中經濟與安全審查委員會聲稱要加強對美國投資中國

公司的審查，夾著重磅成份股向下，科指收跌１３７點或１﹒７２％，報７８４８點。

重磅股方面，中移動（００９４１）升１﹒１９％，報４６﹒８５元；港交所

（００３８８）跌１﹒６６％，報３７９﹒８元；建行（００９３９）軟０﹒３２％，報

６﹒１８元；友邦（０１２９９）微升０﹒１１％，報８８﹒３元。

Ａ股兩市個別發展，上證綜指收報３４４９點，跌２點或０﹒０７％；深證成指報

１３９６１點，升３１點或０﹒２２％。兩市總成交８８０９﹒８１億人幣，微升１﹒８６％。



＊小米收插逾７％，同為恆指及科指表現最差＊



小米宣布配售１０億股，配售價２３﹒７元，另外發行本金額８﹒５５億美元的零息可換股

債券，上述所有事項完成後，及債券悉數轉換為股份，公眾股東所佔股權將由７２﹒４％降至

６９％，集團承諾股份及債券買家均為獨立第三方，小米收挫７﹒０７％，報２４﹒３元，為恆

指及科指表現最差成分股。重磅科指股股價受累下行，阿里巴巴（０９９８８）跌０﹒７８％，

報２５５﹒２元；騰訊（００７００）跌０﹒６９％，報５７４元；美團（０３６９０）走低

３﹒９４％，報２７７﹒８元。傳京東（０９６１８）、順豐和凱雷投資集團正競購韓國綜合企

業希杰集團的中國物流業務，交易價值或逾７７﹒５億港元，收跌２﹒８６％，報３２６元。

比亞迪股份（０１２１１）計劃發行新Ｈ股，數量最多為已發行Ｈ股總數兩成，走低

７﹒８９％，報１７２﹒８元；藍籌吉利（００１７５）跌４﹒１６％，報２０﹒７５元；東風

（００４８９）跌１％，報７﹒９３元；廣汽（０２２３８）跌１﹒６９％，報８﹒１３元。

康方生物（０９９２６）遭股東減持，預計套現９﹒３１億至９﹒５億元，挫４﹒１４％，

報２４﹒３元，拖累同業藥明生物（舊）（０２９６３）跌４﹒６３％，報７７﹒２元；藥明生

物（新）（０２２６９）跌１﹒４８％，報７６﹒４５元。中生製藥（０１１７７）未止跌，挫

３﹒３４％，報６﹒６５元；石藥（０１０９３）反彈０﹒５４％，報７﹒４５元。



＊匯控創逾八個月高，收升近４％冠藍籌＊



行政會議通過今日起限聚令縮減至兩人，撤銷宗教活動及本地團群組聚集的豁免；同時消息

指本港今日新增肺炎確診再破百，行會同意將違反限聚令的罰款由二千元大增５倍至一萬元，群

組聚集的成本大為增加，本地地產股個別發展，希慎（０００１４）升０﹒９９％，報

３０﹒６５元；信置（０００８３）軟０﹒５７％，報１０﹒４６元；新地（０００１６）及九

置（０１９９７）平收，報１０３﹒８元和３６﹒９元。恆隆（００１０１）與凱悅合作於昆明

開設君悅酒店，跌１﹒３３％，報１９﹒３２元。

本地銀行股造好，匯控收升３﹒６６％，報４２﹒５元，創逾八個月高，為本日表現最佳藍

籌；同系恆生（０００１１）升１﹒６５％，報１３５﹒５元。東亞（０００２３）升

１﹒５５％，報１７﹒０２元；渣打（０２８８８）揚３﹒２８％，報４８﹒８元。



＊金價重上１８００美元關，金股個別發展＊



美聯儲主席鮑威爾早前強調，市場需先面臨疫苗生產和大規模配送的挑戰，隨後消息對經濟

帶來的影響才會轉向明朗，現貨金價重返１８００美元以上。山東黃金（０１７８７）升

０﹒３４％，報１７﹒８２元。招金（０１８１８）跌０﹒９％，報９﹒９５元；中國黃金

（０２０９９）跌０﹒３５％，報１１﹒４元；紫金（０２８９９）升０﹒２６％，報７﹒８６

元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升１﹒３８％，報１３２２元。（ｎｓ）

