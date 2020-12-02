《鍾之日記》小米折讓配股，拖累恒指下滑

《鍾之日記》１２月２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中美關係仍然緊繃，美國國會跨黨派咨詢機構美中經濟安全審查委員會（ＵＳＣＣ）周二

（１日）發報告，再拋中國威脅論，稱要加大對美國投資中國公司的審查力度，密切關注美國私

募股權和對沖基金在投資中國方面的動向，稱這是在中國開放金融市場之際的一個合理步驟。

此外，美國眾議院本周料通過立法為中資企業在美上市設下更高門檻。對此，中國外交部發

言人華春瑩最新回應稱，堅決反對將證券監管政治化的做法。對於美國當選總統拜登據稱不會馬

上取消中國第一階段協議關稅。華春瑩重申，中美經貿問題的本質是互利共贏。中方一貫主張，

對於雙方經貿問題中出現的問題，本著互相尊重、平等協商的精神加以妥善解決。



＊匯控創逾八個月高，表現最佳藍籌＊



隔晚美股造好，港股高開１０２點報２６６７０點後逐步轉弱，內房、汽車、醫藥板塊內均

有公司宣布配股集資或有股東減持，恆指早市最多跌過１８８點見２６３７９點。午後小米

（０１８１０）復牌，盤中一度大插近１２％，匯控（００００５）撐市，收升３﹒６６％，報

４２﹒５元，創逾八個月高，為表現最佳藍籌。恆指全日表現反覆，收跌３５點或０﹒１３％，

報２６５３２點，主板成交１８１７﹒３９億元，增１８﹒６９％。

滬深股市今日明顯缺乏方向，全日好淡爭持，滬綜指雖在早盤曾高見３４６５﹒７３點，續

刷２０１８年２月以來高位，惟在尾段再度翻綠走軟，收市微跌０﹒０７％，報３４４９﹒３８

點。半導體板塊午後拉升撐市，惟昨日大漲的汽車、保險股則回調。兩市成交８８１０億元人民

幣，按日輕微增加１﹒８％。外資今日通過陸股通淨流出４０﹒３億人民幣。



＊小米提大幅配股，恐攤薄股價投資者離場＊



小米公布以先舊後新方式配售１０億股，配售價２３﹒７元，為每股２３﹒７元至２４﹒５

元配售價範圍的下限。假設配售股份獲悉數配售，認購股份相當於公司已發行股本約４﹒１％及

投票權約１﹒５％。

另一方面，小米發行本金總額８﹒５５億美元的零息可換股債券，發行價為１０５﹒２５％

可轉換為Ｂ類普通股，初步換股價３６﹒４７元，禁售期為９０日。

配售事項完成後並假設債券按初步換股價悉數轉換為股份，主席兼大股東雷軍的股權將由目

前的２７﹒６％降至２６﹒３％，投票權則由６７﹒４％降至６６﹒２％。

公司表示，擬將債券及認購事項的估計所得款項淨額（分別為８﹒９億及約３１億美元）用

於加大業務擴張的營運資金；增加主要市場市場股份的投資；投資戰略生態系統；及其他一般公

司用途。

小米午後復牌即錄急跌，一度大跌１１﹒７％，全日則收挫７﹒１％，報２４﹒３元，為恆

指及科指表現最差成分股，全日成交約１５﹒７６億股，涉資３７６﹒４６億元。值得留意的是

，小米盤中曾在３分鐘內錄得１６手大手交叉盤，共涉２３７億元。



＊傳澳門博彩業研引入數字人幣，濠賭股向好＊



外電引述消息報道，澳門的博彩部門正研究引入由人民銀行發行的數字人民幣，用於在賭場

兌換籌碼。

知情人士稱，許多賭場運營商表示，過去幾個月澳門監管機構已與他們聯繫，討論以數字人

民幣兌換籌碼的可行性。但該知情人士強調，討論仍處於初步階段，沒有最終決定是否推行。

報道指，澳門一半的博彩收入來自內地的高端賭客，而賭場中介主要為這些客戶牽線搭橋。

但這幾年高賭注的博彩監管趨嚴，且在新冠疫情衝擊下，這個行業本已萎靡不振。分析指，若賭

場引入數字人幣，中介人的角色必被淡化。據悉，某些中介人正計劃退出行業，或將資源轉移至

其他地方。

報道指，澳門最大博彩中介太陽城集團（０１３８３）對傳聞不予置評，該股今日無起跌。

澳門日前公布１１月博彩收入按年降７０﹒５％至６７﹒４８億澳門元，連跌１４個月。花

旗發報告指，賭收表現略優於該行預期，亦與市場估計相若。據１１月最後８天的日均賭收約

２﹒５億元，相當於１０月黃金周期間的９０％，反映行業自９月以來穩定復甦。

濠賭股普遍向好，美高梅（０２２８２）漲３﹒１％，金沙（０１９２８）升２﹒６％，新

濠國際（００２００）亦收高２﹒１％。



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