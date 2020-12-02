【深圳樓瘋】深圳萬人搶新樓背後：再嚴的調控也不敵資金的選擇

《經濟通通訊社記者楊英傑２日報道》與香港一河之隔的深圳，高樓價問題似乎和香港一樣

嚴重，對普通打工仔而言，「上車」也是不能企及的夢想。根據中國指數研究院數據，１１月深

圳樓價每平方米平均達到５﹒４萬元（人民幣．下同），地產行業媒體的數據則顯示，部分熱門

地段的樓價可與香港媲美，例如深圳後海樓價每平方米均價超過１４萬元，香蜜湖超過１２萬元

，意味著當地一間三室兩廳的１００平方米單位，叫價超過千萬元。有不少人承擔不起深圳的高

樓價，選擇在周邊城市買樓，每日坐長途車到深圳上班，有網民惡搞深圳的城市口號，笑稱「來

了（深圳）就是惠州人」。

深圳政府年中出台了史上最嚴的「７１５新政」，樓市成交有所轉淡，但是樓價始終不鬆口

，最近華潤置地（０１１０９）新盤出現萬人搶樓的盛況，引發官媒批評，如同是對深圳當局最

響亮的一記耳光。高樓價不能完全由調控手段解決，因為經驗告訴中國人，磚頭如今仍然是最好

的投資標的。



＊新盤轉手即賺百萬，找人代持都要買樓＊



由華潤置地推出、打著「剛需房」旗號的南山新樓盤華潤城潤璽一期成為網紅樓盤，推出的

單位數目共１１７１套，誠意登記申請者達到１５０３６批，入圍客戶共計９６９０批，號稱「

萬人搶樓」，成交均價每平方米約１３﹒２萬元，總價區間１１８４萬至２９８４萬元。有網民

慨嘆，索價八位數字的房子，算得上哪門子的剛需呢？

天價樓盤不乏問津，原因是八位數字的開盤價竟已是超低價。該樓盤周邊的二手樓，如深圳

灣１號、南山灣公館等，二手樓每平方米掛牌均價已達到１８萬元甚至更高，有內媒引述買樓人

士指，樓盤經過３年禁售期後，轉手可賺５００萬元，如果以該樓盤最大面積單位（２００平方

米）計算，總價倒掛差至少達到９６０萬元，而正正是超高的套利空間，才令剛需房成為眾人爭

奪的香餑餑。

為了爭取投資機會，有人就算資本不夠也要凑，多人夾份眾籌買樓，套現後賺錢齊齊分；亦

有人有錢但沒有買樓資格，四處尋找擁有深圳戶籍的無樓親友，希望對方幫自己代持單位，甘願

冒險也要分一杯羹。

《新華社》發表評論文章稱，買房牟利的怪象顯然與「房住不炒」理念背道而馳，更建議可

設立房地產稅制度抑制投資投機行為。官媒放風外界一片驚詫，甚至市傳深圳將於明年起試點開

徵房地產稅，但很快傳聞便遭當局否認。



＊一手受壓二手照舊，調控反提供套戥空間＊



深圳市住建局局長張學凡表示，政府主管部門高度重視代持炒樓等情況，正在調查處理，一

旦發現存在違規行為，將依法依規嚴肅處理。潤璽一期亦在監管發聲後急速撲火，公開一份「房

住不炒」倡議書，而快將進行客戶認購階段的萬科（０２２０２）（深：０００００２）新盤瑧

山海家園則成為監管開刀的對象。萬科宣布，根據深圳市政府最新指示，會交由政府核查客戶的

社保年限信息，並按社保年限排名揀選入圍客戶參與搖號選房。

但新措施對壓抑新盤銷情能起多大作用，尚要打個問號，因為其未能精準打擊代持者，因為

這些代持者大都是深圳本地人或者是買不起樓的來深工作人士，他們能提供多年的社保流水，從

社保設限對他們不起作用。

深圳政府為遏樓市炒風，於今年７月出台了史上最嚴的「７１５新政」，令即使持深圳戶口

的投資客也要交夠３年社保才可買樓，但實施後仍無力讓二手樓價降溫，反而催化了萬人搶樓的

怪象。據內媒解讀，深圳對新樓進行限價，使新盤與周邊二手房產生了巨大價差，盡管「７１５

新政」大幅提高深圳戶籍人士買樓門檻，但二手樓價格更多是在市場交易中形成，政策影響相對

更小。



＊熱錢無處花，樓價永遠漲＊



與其花盡心力壓抑樓價，當局更需要思考的是，如何讓這些熱錢流入實業，而不是繼續「炒

房興邦」。Ａ股賺錢能力低，基金容易踩雷，Ｐ２Ｐ更是變成了龐氏騙局，而做生意不但要交重

稅和各種費用，還要面臨租金壓力和監管風險，更是吃力不討好，所以相比起其他投資目標，房

價永遠漲則成了群眾的共識。

同時，深圳樓價高企也和其戰略定位密不可分。深圳作為一線城市，ＧＤＰ排名全國第三，

騰訊、華為、華潤、招商局、比亞迪等大型企業總部都坐落於此，就業和創業的機會更多，加上

社會風氣開放、物質生活豐富，且是粵港澳大灣區的引擎城市之一，定位為「創意之都」，自然

吸引周邊以至於全國年輕人到深圳工作，甚至落戶；相較之下，二三線城市不夠發達，難以取得

戰略資源，招商引資能力低，而且政府管治水平亦有差異，城市對勞工的吸引力被體現在樓價上

。

另外，深圳優秀高校資源不足，學子競爭激烈，使得學區房價格一騎絕塵，也是深圳部分樓

盤價格極為高企的原因。

