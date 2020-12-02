《投資智慧－鄧聲興》京東健康（６６１８）上市集資有利釋放價值

《投資智慧》醫療服務在中國愈受重視，同時醫療健康支出規模龐大且穩步增長。根據報告
，中國２０１９年的醫療健康支出總額排名位居全球第二。隨著需求日益增長，近年多項有利
「互聯網＋醫療健康」的政策，促進中國在線零售藥房市場蓬勃發展。根據報告，於２０１９年
按收入計，京東健康（０６６１８）是中國最大的在線醫療健康平台，錄得總收入人民幣１０８
億元，亦是中國最大的在線零售藥房，市場佔有率為２９﹒８％。京東健康的核心業務為醫藥和
健康產品供應及醫療服務，數字驅動的用戶健康管理平台，重新定義用戶管理個人健康的方式，
帶動中國醫藥和健康產品供應鏈轉型。
其中，在零售藥房業務方面，通過自營、線上平台和全渠道布局相結合的運營模式，與京東
集團合作，利用其遍布全國的配送基礎設施網絡，為用戶提供「隨時隨地」的一站式體驗。全渠
道布局滿足用戶緊急性用藥需求，按需求為用戶提供當日達、次日達、３０分鐘、７＊２４快速
送達服務。集團亦同時擴大業務規模、豐富品類、並且保持嚴格品控、親民價格從而獲得用戶的
信賴。截至２０２０年６月３０日，線上平台上擁有超過９０００家第三方商家。截至２０２０
年６月３０日止十二個月，擁有７２５０萬個活躍用戶。
而在線醫療健康服務，集團提供綜合在線醫療健康服務，例如在線問診和處方續簽、慢性病
管理、家庭醫生和消費醫療健康服務等。該服務７＊２４全天候提供，帶來便捷可靠的用戶體驗
。專業醫療健康知識來自一群跨越不同領域的醫療專家，組成的醫療團隊同時會與多家第三方醫
院和醫療健康機構合作。用戶先透過構建分級診療的全科和專科醫生的服務體系，將輕度和慢性
病、覆診和健康管理線上化，將重疾和重大醫療類的患者需求對接線下醫療機構，從而為用戶提
供高質量及時的醫療健康服務。
京東健康與京東集團之間有強大的協同效應。京東健康和京東集團在多領域進行合作，包括
履約、技術、客服和營銷等。緊密合作可以幫助雙方進一步鞏固市場領先地位。憑藉京東集團的
人才和核心技術，獲得對用戶行為和連帶需求的數據，並增強京東健康的數字化。同時也利用京
東集團強大的客戶服務能力，提升京東健康的用戶體驗。此外，京東集團的供應鏈管理能力和全
國範圍內的履約網絡，並與其他物流服務供應商合作，促進集團的配送服務。相信招股反應熱烈
，上市集資後有利集團釋放價值。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》
（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）
全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇