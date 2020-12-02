《投資智慧－鄧聲興》京東健康（６６１８）上市集資有利釋放價值

《投資智慧》醫療服務在中國愈受重視，同時醫療健康支出規模龐大且穩步增長。根據報告

，中國２０１９年的醫療健康支出總額排名位居全球第二。隨著需求日益增長，近年多項有利

「互聯網＋醫療健康」的政策，促進中國在線零售藥房市場蓬勃發展。根據報告，於２０１９年

按收入計，京東健康（０６６１８）是中國最大的在線醫療健康平台，錄得總收入人民幣１０８

億元，亦是中國最大的在線零售藥房，市場佔有率為２９﹒８％。京東健康的核心業務為醫藥和

健康產品供應及醫療服務，數字驅動的用戶健康管理平台，重新定義用戶管理個人健康的方式，

帶動中國醫藥和健康產品供應鏈轉型。



其中，在零售藥房業務方面，通過自營、線上平台和全渠道布局相結合的運營模式，與京東

集團合作，利用其遍布全國的配送基礎設施網絡，為用戶提供「隨時隨地」的一站式體驗。全渠

道布局滿足用戶緊急性用藥需求，按需求為用戶提供當日達、次日達、３０分鐘、７＊２４快速

送達服務。集團亦同時擴大業務規模、豐富品類、並且保持嚴格品控、親民價格從而獲得用戶的

信賴。截至２０２０年６月３０日，線上平台上擁有超過９０００家第三方商家。截至２０２０

年６月３０日止十二個月，擁有７２５０萬個活躍用戶。



而在線醫療健康服務，集團提供綜合在線醫療健康服務，例如在線問診和處方續簽、慢性病

管理、家庭醫生和消費醫療健康服務等。該服務７＊２４全天候提供，帶來便捷可靠的用戶體驗

。專業醫療健康知識來自一群跨越不同領域的醫療專家，組成的醫療團隊同時會與多家第三方醫

院和醫療健康機構合作。用戶先透過構建分級診療的全科和專科醫生的服務體系，將輕度和慢性

病、覆診和健康管理線上化，將重疾和重大醫療類的患者需求對接線下醫療機構，從而為用戶提

供高質量及時的醫療健康服務。



京東健康與京東集團之間有強大的協同效應。京東健康和京東集團在多領域進行合作，包括

履約、技術、客服和營銷等。緊密合作可以幫助雙方進一步鞏固市場領先地位。憑藉京東集團的

人才和核心技術，獲得對用戶行為和連帶需求的數據，並增強京東健康的數字化。同時也利用京

東集團強大的客戶服務能力，提升京東健康的用戶體驗。此外，京東集團的供應鏈管理能力和全

國範圍內的履約網絡，並與其他物流服務供應商合作，促進集團的配送服務。相信招股反應熱烈

，上市集資後有利集團釋放價值。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

