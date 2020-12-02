《拆局麒想－林嘉麒》港股抽水潮來襲有因，不要驚要識買

《拆局麒想》一個晚上先後多間公司有集資消息，小米（０１８１０）配售可換股債４０億

美元；比亞迪（０１２１１）計劃發行新股集３４０億元（公司計劃發行兩成Ｈ股，約１﹒８３

億新股，以昨日（１日）收市價計１８７﹒６元）；龍湖（００９６０）先舊後新折讓集資

２３﹒３１億元，似乎１２月是集資潮展開序幕。上市公司集資是理所當然的事，上市最大目的

亦是集資，作為理性投資者應該了解其本意，因此不應帶上有色眼鏡看集資消息。當然，散戶會

認為儘管如此，事實是股價會跌，造成損失，也不樂於見到。我們應先弄清楚個別公司集資的本

質，集資確實會令股價短期下跌，但反過來是低吸機會。



首先，近期市場投資氣氛熾熱，新舊經濟股輪流受資金追捧，股價在高位，融資氣氛造成更

多集資的機會。不過，集資也要看實力。現時市場資金存在分化，一方面有個股升到你唔信，回

也不回，火箭式上升。但另一方面，弱勢股走勢絲毫不動，有些更持續尋底，你已有貨的不動甚

至是下跌，未有貨的則節節上升，例子媲媲皆是。配股活動多數在相對高位進行，不單止是一般

的陰謀論認為大戶為了配股要炒上高位，此等理論在小型股機會大，相反幾千億市值的股份不是

單由大戶能操控，其股價是供應和需求關係，是市場一眾投資者認為值得買才會推高股價，因此

股價被推高了，是代表市場對該股需求殷切。投行見有商機，公司又有發展資金需要，配股就成

為多方共嬴的市場動作。況且，配股的買家願意高位接貨（儘管股價有折讓，仍是高位），大戶

也不是蠢，他們會平衡配售價及潛在目標股價的風險計算而作出決定。回顧今年不少大型企業配

股，大多數不單止可守穩配股價，而且往後股價表現也不俗，證明了配股也是好事。今個月配股

的起碼反應企業未來股價或會更高，是好事來。



其次，集資方式也是相當重要。除了透過新增股份外，其中，感覺較差的是包括大股東或管

理層出售舊股，原因簡單，散戶會認為，如果你覺得公司前景仍樂觀，理論上不會出售股份。話

雖如此，今時今日原因眾多，或許是大股東真的急如用錢。現時大部分內地企業老闆是相當有錢

，奈何在各方面均有大額投資，而槓桿絕對不少。今年疫情叫多個行業資金流出現問題，大股東

短期手緊也是可理解。而且，當股份落到有心人身上，市場流動量增加，股價自然增加流動力，

俗點說更加好炒，某程度上，配股後更有利股價。當然，公司官方說明配股集資的目的也是相當

重要，有錢有發展，未來每股盈利增加，是看好股價的長線原因。



今年是不一樣的一年，年尾水緊的公司或大股東應該為數不少，再者上市公司每年在董事會

都會授予一般授權，每年可配發新股最多兩成的權力。何況環球錢多，聯儲局無限ＱＥ，已流入

香港的錢也不少。還記得螞蟻集團上市前的資金流入瘋狂，儘管螞蟻上市無期，香港銀行體系過

去一個月仍維持歷史紀錄的４５７０多億元，沒有流出過，融資市場唔用就笨啦。而且科技研發

開支只會嫌多不會嫌小，先小心科技股相繼配股的可能，但不是要擔心，反過來要把握機會屆時

低吸。不過，內房股要小心，由於國家政策未會容許內房企業高槓桿，配股或發債是新債還舊債

，未必對每股盈利有提升幫助，大家要多加戒心。

《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》

