  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/12/2020 13:56

《樓市亮話－湯文亮》明日大嶼可提升香港排名及增外資信心

　　《樓市亮話》大約一年前，小兒問他住的大廈要全座翻新，每戶要出大約２００萬，他是否
應該參與，我沒有考慮立刻話應該參與，２００萬好似好多，但只是樓價３－４％，翻新之後，
樓價最保守都可以升１０％，樓價上升還是其次，出２００萬可以享受超過一億工程，業主住戶
是最著數，相信亦會有業主反對，那些應該是收租佬，因為翻新之後租金不會突然大幅上升，但
如果我是收租佬，亦會贊成，即使租金沒有上升，但競爭力增加，市淡的時候比較容易租出去。
　
　　有老友問點解香港排名續跌，評級下降，外資公司減少，有何辦法挽救，評級下降是政治問
題，特朗普這樣打壓香港，評級公司唔降低香港排名，隨時會惹怒特朗普，老實說，現在大家都
不太注重排名，至於外資離開，在連升十年之後，今年因社運及疫情影響，有淨１５間外資公司
離開，總數由９０４０減至９０２５，我唔知道其他地區增減，但我認為全球的公司數目下降，
香港的百分比應該遠低於全世界，咁樣有乜好嘈。
　
　　香港世界排名點解連續下跌，除了社運及疫情，當然亦有人話是港區國安法，我認為是香港
近年的大型基建項目不多，雖然有一些地鐵、海濱長廊的項目，但這是民生項目對提升香港排名
影響不大，而最有效的是香港有一個非常大的基建項目，就可以提升香港排名，明日大嶼其實是
最合適，但反對聲音不絕，當中有為自己的本身利益，亦有是政治任務，隨著非建制立法會議員
總辭，明日大嶼通過立法的阻力減退，政府應從速上馬，我敢擔保，只要項目展開，外資公司又
會重臨，評級亦會上升，世界排名更不在話下，情況好似一間餐廳，裝修之後一定多人幫襯，如
果唔裝修，話之你的出品有幾好，食客都未必滿意，而且明日大嶼計劃一定要世界性融資，多一
些外國金融機構參與，評級都會好一些，這就是街外錢，大家搵的道理。
《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS02/12/2020
【FOCUS】驢象黨爭攻守互換　紓困曙光驟燃還黯
開市Good Morning02/12/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：小米復牌後不宜入市短炒
板塊分析02/12/2020
CRO壁壘分明　泰格坐穩龍頭之位
剖析天下02/12/2020
日本經濟　低迷中有起色
中國故事01/12/2020
《神州經脈》財新製造業PMI十年高　滬綜指收創34個月高
財經熱話01/12/2020
【中生插水】中生藥品欠獨特性券商籲沽　藥明生物帶量採購影響微
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞香港冬日美食節入場贈券

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞BallinHK木板球衣製品

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>