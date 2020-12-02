《樓市亮話－湯文亮》明日大嶼可提升香港排名及增外資信心

《樓市亮話》大約一年前，小兒問他住的大廈要全座翻新，每戶要出大約２００萬，他是否

應該參與，我沒有考慮立刻話應該參與，２００萬好似好多，但只是樓價３－４％，翻新之後，

樓價最保守都可以升１０％，樓價上升還是其次，出２００萬可以享受超過一億工程，業主住戶

是最著數，相信亦會有業主反對，那些應該是收租佬，因為翻新之後租金不會突然大幅上升，但

如果我是收租佬，亦會贊成，即使租金沒有上升，但競爭力增加，市淡的時候比較容易租出去。



有老友問點解香港排名續跌，評級下降，外資公司減少，有何辦法挽救，評級下降是政治問

題，特朗普這樣打壓香港，評級公司唔降低香港排名，隨時會惹怒特朗普，老實說，現在大家都

不太注重排名，至於外資離開，在連升十年之後，今年因社運及疫情影響，有淨１５間外資公司

離開，總數由９０４０減至９０２５，我唔知道其他地區增減，但我認為全球的公司數目下降，

香港的百分比應該遠低於全世界，咁樣有乜好嘈。



香港世界排名點解連續下跌，除了社運及疫情，當然亦有人話是港區國安法，我認為是香港

近年的大型基建項目不多，雖然有一些地鐵、海濱長廊的項目，但這是民生項目對提升香港排名

影響不大，而最有效的是香港有一個非常大的基建項目，就可以提升香港排名，明日大嶼其實是

最合適，但反對聲音不絕，當中有為自己的本身利益，亦有是政治任務，隨著非建制立法會議員

總辭，明日大嶼通過立法的阻力減退，政府應從速上馬，我敢擔保，只要項目展開，外資公司又

會重臨，評級亦會上升，世界排名更不在話下，情況好似一間餐廳，裝修之後一定多人幫襯，如

果唔裝修，話之你的出品有幾好，食客都未必滿意，而且明日大嶼計劃一定要世界性融資，多一

些外國金融機構參與，評級都會好一些，這就是街外錢，大家搵的道理。

《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

