《缸邊嫺談－黃惠嫺》內地新能源汽車規劃出台，相關產業鏈受惠

《缸邊嫺談》受惠於內地出台新能源汽車消費政策及規劃，以及受行業公布的正面銷售數據

刺激，近月汽車板塊尤其是新能源汽車股份表現強勢。



根據中國汽車工業協會（「中汽協」）最新公布的數據顯示，於２０２０年１０月份，內地

新能源汽車的產量及銷量均大幅度增長，分別達到１６﹒７萬輛和１６﹒０萬輛，創單月歷史新

高；環比和同比繼續保持快速增長，環比分別增長１９﹒６％和１３﹒９％，而同比分別增長

６９﹒７％和１０４﹒５％。



中國國務院於１１月２日發布《新能源汽車產業發展規劃（２０２１－２０３５年）》

（「規劃」），並提出新能源汽車產業發展的短中長期目標。短期目標包括：由２０２１年起，

國家生態文明試驗區、大氣污染防治重點區域的公共領域新增或更新公交、出租、物流配送等車

輛中，新能源汽車的比例不低於８０％；中期目標包括：到２０２５年，純電動乘用車新車平均

電耗將降至１２﹒０千瓦時╱百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的２０％左

右，高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用；長期目標包括：到２０３５年，純

電動汽車將成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化，燃料電池汽車實現商業化應用，

高度自動駕駛汽車實現規模化應用，從而有效促進節能減排水平和社會運行效率的提升。



中國工業和信息化部副部長辛國斌對規劃作出解讀並指出，目前中國新能源汽車佔比達到

４﹒６％，而要實現規劃所提出「到２０２５年新能源汽車新車銷售佔比達到車輛總銷售的

２０％左右」的新目標，則意味著未來五年新能源汽車的年複合銷售增長率必須達到３０％以上

。



＊料銷售年增３０％以上＊



為達到上述目標，規劃同時部署了５項戰略任務，包括：提高技術創新能力、建構新型產業

生態、推動產業融合發展、完善基礎設施建設，以及深化開放合作。與此同時，國家在鼓勵行業

發展之餘，亦加強了監管要求。



現時內地的新能源汽車正經歷由補貼鼓勵使用的階段，過渡至市場化的階段。未來新能源汽

車在環保及政策需求的推動下，銷量有望不斷增加，加上技術提升，規模效應形成，生產規模不

斷擴大，產業鏈成本亦很可能隨之下降。加上規劃要求落實新能源汽車相關稅收優惠政策，對作

為公共設施的充電樁建設給予財政支持，並給予新能源汽車停車、充電等優惠政策，相信在未來

１５年內，整個新能源汽車的產業鏈將有很大的市場發展空間。



今年以來，國家先後推出了全方位的激勵政策，如降低車企准入門檻、延長補貼政策期限、

加快充換電站建設、充電優惠等，幾乎覆蓋了新能源汽車整個產業鏈。在多個利好行業發展因素

刺激下，由６月至今新能源汽車板塊的走勢大幅跑贏恆生指數。中國國家發展改革委員會（「發

改委」）於１１月發布了《關於開展新能源汽車整車生產及項目情況調查的通知》（「通知）」

，要求各地發改委在１１月１８日前向國家發改委產業司上報各地新能源汽車的項目情況，包括

自２０１５年以來核准和備案的新建純電動汽車的項目情況、建設進展以及年度生產情況，以及

２０１９－２０２０年度現有汽車企業新能源汽車投資項目的生產運營及在建新能源汽車項目備

案情況等，透過加強監管，遏止盲目投資新能源汽車整車製造項目的現象。長遠而言，加強監管

要求有利行業健康發展，可見新能源汽車行業仍是政府規劃的重要焦點之一。



縱觀目前行業的發展情況，現有的新能源汽車生產商自然可以快人一步搶佔市場份額，而很

多傳統燃油汽車生產商亦正在加快轉型，加入新能源汽車的戰圈。新能源汽車產業鏈整體已進入

新的增長周期，建議未來可以留意各大上市車企在新能源汽車方面的投資、技術及發展，以及其

於新能源汽車方面的銷售情況。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有新能源汽車板塊相關的股份

