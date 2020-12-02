《日入而息》中海外逾４２億奪啟德地，小米落實配股發債復牌急挫

《今天重點》﹡中海外（００６８８）以４２﹒７億奪啟德住宅地，呎價１﹒３萬勝預期

﹡小米（０１８１０）以２３﹒７元先舊後新配售１０億股及發可換股債券，

午後復牌

﹡金管局正與人行就債券通南向通框架展開研究工作

﹡陳肇始稱初步構思全港免費接種疫苗，高風險群組優先

﹡傳行會同意限聚令、口罩令等違例定額罰款提高至一萬

﹡港新增１０３宗確診，日出康城地盤群組增１６宗



《即日市況》﹡小米復牌急挫匯控撐市，港股反覆跌３５點收２６５３２，科指跑輸



《深滬股市》﹡大市欠方向滬指收跌０﹒０７％，汽車保險股回吐



《美元匯價》﹡市場氣氛改善下利好非美貨幣；歐元最新報１﹒２０４５╱４８，日圓最新

報１０４﹒７３╱７４



《公司資訊》﹡小米（０１８１０）以２３﹒７元先舊後新配售１０億股及發可換股債券，

午後復牌

﹡友邦、香港電訊（０６８２３）及港怡醫院合作推出遙距醫療服務

﹡百濟神州（０６１６０）股東售美國存託股定價２２５美元

﹡恆地（０００１２）以逾２６億奪紅磡兩舊樓項目，料最快明年底推售

﹡河北建設（０１７２７）中標三個基建類項目

﹡復宏漢霖（０２６９６）ＨＬＸ０２獲英國國家醫療服務體系認可

﹡雷蛇（０１３３７）於ＡＭＡＺＯＮ感恩節周末ＴＵＲＫＥＹ ５穩佔銷量

榜前列

﹡勵晶太平洋（００５７５）商業夥伴獲准提交試驗性新藥申請

﹡佳兆業（０１６３８）長沙灣新盤首批料推至少３０伙，最快月內推售

﹡海通恆信（０１９０５）發資產支持證券，料錄淨收益３４６萬元人民幣

﹡聯交所取消海天能源（０１６５９）上市地位，下周一起生效

﹡石四藥集團（０２００５）抗生素注射液獲通過一致性評價

﹡景瑞控股（０１８６２）１１月合約簽約銷售額升０﹒４５％至約３１億元

人民幣

﹡常茂生物（００９５４）與大連長興島經濟區管理委員訂立投資合同

﹡李嘉誠及李澤鉅再斥３３９１萬元增持長實（０１１１３）７８﹒７５萬股

﹡融信中國（０３３０１）１１月總合約銷售額按年升１０％至約１８８﹒４

億元人民幣

﹡電視廣播（００５１１）委任徐敬為非執行董事



《國企紅籌》﹡慶鈴汽車（０１１２２）出資５０００萬元人民幣，與鑫源集團成立合營成

自主品牌總經銷商

﹡中國中冶（０１６１８）出售應收帳款，涉不逾３３﹒６億元人民幣



《神州民企》﹡中國奧園（０３８８３）１１月物業合同銷售額１５２﹒５億元人民幣，按

年增２１％



《中國要聞》﹡１１月廣州一手樓成交量按年漲近７０％

﹡上海一手樓市場分化，熱銷樓盤佔比僅約２０％

﹡北京二手住宅首１１月網簽量１５萬套，超去年全年

﹡杭州二手房成交量創３年新高，均價幾無變動

﹡湛江上調公積金貸款額度，單方繳存首置可貸３０萬元

﹡貝恩表示中國快消品均價五年來首次下降；疫情下快消品更注重線上渠道促

銷

﹡工信部表示１０月智能手機產量同比下降５﹒４％

﹡報告料內地１１月重卡銷售約增２６％，環比跌７％

﹡安邦系再拋售資產，大家人壽沽兩Ａ股套現逾４億元人民幣

﹡發改委、能源局要求做好明年電力中長期合同簽訂工作

﹡人行１００億逆回購利率持平，淨回籠１１００億

﹡美國會咨詢機構誓言加大對美國投資中國公司審查力度

﹡莫里森微信發文：虛假圖片爭端不削弱對在澳華人尊重

﹡自如暫停部分租金貸避風險，北京客無法用微眾分期；強制要求業主降租或

解約，自如北京總部陷維權風波

﹡攜程第三季收入環比增７３％，實現疫後首次季度盈利

﹡深圳萬人搶新樓背後：再嚴的調控也不敵資金的選擇

﹡高通表示已與榮耀開展對話，期待未來合作

﹡拜登表示不會立即取消中美首階段協議向中國徵收的關稅

﹡內地明年起對有關商用密碼出口管制，涉安全晶片等

﹡中國外交部重申中美經貿問題本質是互利共贏

﹡馬化騰撰文表示互聯網迎新一波升級，全真互聯網是質變過程

﹡據報外匯局擬減人幣外匯市場做市商，七銀行或失資格

﹡寶能投資３００億「造車」擬延期投產，引起發改委關注

﹡國為中企上市設門檻，中方反對將證券監管政治化

﹡華晨債券持有人要求撤銷重整申請，制定合理償債計劃

﹡上海將制定無人機飛行應用各項標準

﹡深交所成功發行首批信用保護憑證，將穩步擴大試點

﹡乘聯會表示１１月乘用車市場日均零售同比增５％



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒８％再創新高，台積電拉升逼近５００元



《其他消息》﹡許正宇稱現時是適當時間撤銷非住宅物業雙倍印花稅

﹡曾國衛稱將盡快完成公職人員宣誓修例工作

﹡葉劉淑儀稱郭榮鏗沒管治能力，上位也沒用

﹡包圍警總，黃之鋒判囚１３個半月、周庭判囚１０個月

﹡浸大學生會署理會長方仲賢藏鐳射筆，下周二提堂

﹡邱騰華稱政府盡力為旅遊業開拓和爭取營運空間

﹡許正宇稱政府財政穩健，但不會再推大規模紓困措施

﹡美報告指港區國安法違反一國兩制，港府反駁無理不實

﹡政府向輪候公屋逾３年者提供津貼，金額約為綜援租金津貼上限一半

﹡楊潤雄稱學校可安排學生在「國家憲法日」觀看網上座談會

﹡鄭若驊稱推香港法律雲端為中小微企解決爭議，與亞太經合目標一致

﹡聶德權稱現職公務員宣誓將全體一次過進行，準備工作近尾聲

﹡致光稱首期「特別．愛增值」學員平均津貼額約３１００元

﹡陳帆稱按大灣區長遠運輸需求，探討新跨境基建項目需要

﹡本港１１月住宅買賣合約總值５８１億元，年升２１﹒６％

﹡深股通額度全日流出逾２１億元；滬股通額度全日用逾１億元，陸股通淨流

出逾４０億元

﹡信託人公會表示業界正開發以跑贏通脹為目標回報產品

﹡平安壹賬通銀行：壹易貸申請至收款最快需３個工作天

﹡Ｖｉｓａ推亞太地區初創優速計劃，選最多６家初創企業作首批成員

﹡畢馬威表示３１％香港初創企業在大灣區設有業務

﹡有線前助理採主黃麗萍稱今次裁員感覺不受尊重，做法粗暴

﹡花旗推數碼理財服務「Ｃｉｔｉ Ｐｌｕｓ」，冀新客戶兩年內倍增

﹡長沙灣Ｏｎｅ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ基座商場放售

﹡渣打協助機管局成功為其總值１５億美元的高級永續債券定價



《新冠肺炎》﹡港新增１０３宗確診，日出康城地盤群組增１６宗

﹡佛教醫院護士及聯合醫院職業治療師確診

﹡伊利沙伯醫院７３歲女患者病逝

﹡內蒙滿洲里連日新增確診２０宗，將啟第三輪全員檢測

﹡木星表示疫情可能將在明年結束，但世界已經截然不同

﹡本地團豁免限聚撤銷，旅發局暫停「賞你遊香港」活動

﹡何柏良稱第四波疫情最壞時刻仍未到

﹡保監局延長遙距投保臨時便利措施至明年３月底

﹡商經局助理文書主任初步確診，在政總後勤工作

﹡陳沛然促無關疫情會議延期，梁君彥稱已縮減議程

﹡陳肇始稱初步構思全港免費接種疫苗，高風險群組優先

﹡傳行會同意限聚令、口罩令等違例定額罰款提高至一萬

﹡傳美航及美聯航暫停由美國直飛上海航班

﹡傳銅鑼灣Ｉ﹒Ｔ職員初步確診，１０多名員工曾聚餐

﹡維園今起關閉，廠商會表示正與政府商討工展會安排

﹡輝瑞ＢｉｏＮＴｅｃｈ疫苗獲英國藥品監管署批准使用；傳輝瑞首批疫苗本

月１５日開始交付

﹡衞生署表示確診個案密切接觸者必須接受強制檢疫

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