《華爾街內望》憧憬美國新刺激方案進展，美股個別發展標指續破頂

《經濟通通訊社３日專訊》市場在疫苗開發及新刺激方案出現進展的樂觀憧憬，與民間就業

報告之間權衡，美股周三（２日）個別發展，當中標指續破頂。

道指漲０﹒２％或５９點，收報２９８８３點。標指漲０﹒１８％或６點，報３６６９點。

納指跌０﹒０５％或５點，報１２３４９點。

美國國會兩黨仍然無法就新一輪救助達成協議，部分投資者認為經濟數據欠佳可能會促使華

策更努力推動達成協議，眾議院民主黨領袖霍耶亦表示希望能在未來幾天內達成協議。

美國上月民間就業崗位增幅遜預期，或受感染病例激增和商業限制措施影響，強化需要財政

刺激的理由。

據聯儲局新一份褐皮書，官員認為在１２個聯儲地區中，有４個地區近幾周幾乎沒有，或根

本沒有增長，其他地區則僅出現溫和增長。

拜登最近接受《紐約時報》訪問時表示，國會通過一項大規模刺激方案是當務之急，目前不

會立即取消總統特朗普與中國達成的第一階段中美貿易協議。

板塊方面，資金繼續輪換至價值股，標普金融股指數、能源股指數上漲，消費類股下跌。

個股方面，輝瑞和ＢｉｏＮＴｅｃｈ研發的新冠肺炎疫苗在英國獲批，輝瑞急升３﹒５％，

ＢｉｏＮＴｅｃｈ跳漲約６％。

特斯拉大跌２﹒７％，Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ急挫近９％，Ｓｌａｃｋ跌超２％，早前

Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ宣布以２８０億美元收購Ｓｌａｃｋ。雲數據服務提供商ＮｅｔＡｐｐ跳

漲９％，公司預計第三季獲利勝預期。

指標十年期國債收益率升不足１個基點，報０﹒９３９３％，收益率曲線趨陡。（ａｌ）

