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即市新聞

03/12/2020 07:50

《華爾街內望》憧憬美國新刺激方案進展，美股個別發展標指續破頂

　　《經濟通通訊社３日專訊》市場在疫苗開發及新刺激方案出現進展的樂觀憧憬，與民間就業
報告之間權衡，美股周三（２日）個別發展，當中標指續破頂。
　　道指漲０﹒２％或５９點，收報２９８８３點。標指漲０﹒１８％或６點，報３６６９點。
納指跌０﹒０５％或５點，報１２３４９點。
　　美國國會兩黨仍然無法就新一輪救助達成協議，部分投資者認為經濟數據欠佳可能會促使華
策更努力推動達成協議，眾議院民主黨領袖霍耶亦表示希望能在未來幾天內達成協議。
　　美國上月民間就業崗位增幅遜預期，或受感染病例激增和商業限制措施影響，強化需要財政
刺激的理由。
　　據聯儲局新一份褐皮書，官員認為在１２個聯儲地區中，有４個地區近幾周幾乎沒有，或根
本沒有增長，其他地區則僅出現溫和增長。
　　拜登最近接受《紐約時報》訪問時表示，國會通過一項大規模刺激方案是當務之急，目前不
會立即取消總統特朗普與中國達成的第一階段中美貿易協議。
　　板塊方面，資金繼續輪換至價值股，標普金融股指數、能源股指數上漲，消費類股下跌。
　　個股方面，輝瑞和ＢｉｏＮＴｅｃｈ研發的新冠肺炎疫苗在英國獲批，輝瑞急升３﹒５％，
ＢｉｏＮＴｅｃｈ跳漲約６％。
　　特斯拉大跌２﹒７％，Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ急挫近９％，Ｓｌａｃｋ跌超２％，早前
Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ宣布以２８０億美元收購Ｓｌａｃｋ。雲數據服務提供商ＮｅｔＡｐｐ跳
漲９％，公司預計第三季獲利勝預期。
　　指標十年期國債收益率升不足１個基點，報０﹒９３９３％，收益率曲線趨陡。（ａｌ）

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