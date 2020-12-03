《匯市走勢》市場關注美國新刺激方案進展，美元觸及兩年半新低

《經濟通通訊社３日專訊》市場關注美國新刺激方案進展，美元周三（２日）在震盪交投中

創下兩年半新低。

美元指數跌０﹒１％至９１﹒１１５，盤中稍早曾觸及９１﹒０９４，創２０１８年４月下

旬以來最低。歐元兌美元升０﹒２％，報１﹒２０９８美元，盤中稍早曾觸及１﹒２１０８美元

，創２０１８年４月下旬以來最高。

美元兌日圓升０﹒２％，報１０４﹒５２日圓，日本央行暗示準備延長疫情應對計劃。英鎊

兌美元跌０﹒５％，報１﹒３３６１美元，英國和歐盟的貿易磋商進入最後階段，但許多投資者

不確定能否達成協議。

澳元兌美元升０﹒４％，報０﹒７４０２美元，最新數據顯示澳洲第三季經濟反彈幅度超預

期。比特幣漲１﹒６％，報１９０６１美元。

國會兩黨仍然無法就更多的救助措施達成共識，民主黨指共和黨高層支持的計劃是一項不充

分的議案，並指早前一項由兩黨議員提出的方案應該是國會立即進行磋商的基礎。

美國上日民間ＡＤＰ就業崗位增加３０﹒７萬個，遜預期增加４１萬，不過１０月數據被上

調，就業崗位增加４０﹒４萬個，較前值增加３６﹒５萬個為高。

英國成為世界上第一個批准使用輝瑞及ＢｉｏＮＴｅｃｈ疫苗的國家，並將由下周初開始推

出。（ａｌ）



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