《國金與投資－曾廣標》疫苗與股市怎互動？

《國金與投資》１１月份歐美以至遠東的疫症爆發了新一波，美國每日新增十多萬宗已不再

是新聞，而歐洲各國每日案例加起來超過美國也是見怪不怪了，在香港和鄰近的日韓，疫情相比

起來是小巫見大巫，但香港，東京和首爾都是大城市，每日上百宗以至數百宗，亦引起重視。



＊新一波疫情下，股市炒上＊



當新一波疫情仍在作惡，在正常情況下，金融市場應該趨向於避險，然而，各地股市卻普遍

上升，美元和金價則齊齊偏弱，反映出投資者們的風險胃納很強盛，因為大家都在盼望疫苗即將

入市拯救世人。於是，各大主要股市１１月大多上升超過一成，美股三大指數都見新高。就連較

為弱勢的港股，同月也升了９％。



在１１月最後一個交易日，各地股市頗齊心地一起稍為調整，以便今年最後一個月份繼續好

市，果然１２月第一個交易日便紛紛上升，然而，氣勢也稍為差了，除了是累積升幅太多之外，

市場所期望的疫苗入市「即將成真」。



＊疫苗上市，好消息出貨？＊



有所謂ＢＵＹ ＴＨＥ ＲＵＭＯＲ，ＳＥＬＬ ＴＨＥ ＮＥＷＳ。難道好消息證實便出

貨套利？但目前只是英國批准輝瑞和ＢｉｏＮＴｅｃｈ合研的疫苗將在英國開始使用，因此，英

股踏入１２月後表現仍不錯，脫歐反而變成了一種方便，看來歐盟在準備應用疫苗時仍要花時間

商討，而美國則準備月底才作出決定。



＊英國選用「輝＋Ｂ」的好處＊



「輝＋Ｂ」疫苗是美國和德國公司合作的產品，上月率先宣布９５％有成效，雖然要存放在

零下７０度的超低溫，但英國監管當局謂已作好準備，可以運送及儲存，下周便可抵埗。首批

８０萬劑會盡快讓高齡人士及照顧者接種（此種疫苗每人要分期接種兩劑）。官方預計，當今後

加快在社會各群組接種，明年夏天便可完成在英國廣泛接種，首相約翰遜指到時經濟和社會交際

便可回復正常云云。



現時有超過１０種疫苗進入第三期臨床試驗，包括美歐和中俄等的牌子，部分已作為臨時使

用，均謂副作用不大。英國本身亦有牛津大學牽頭研發的疫苗，但有效數據似沒有那麼理想，於

是英國當局選用美德公司聯手研發的，謂肯定已屬安全有效。



＊脫歐後便利疫苗往還＊



早前，坊間專家們大多認為美國另一間藥廠Ｍｏｄｅｒｎａ研製的同類疫苗不用存放於超低

溫，方便普及。然而，首批「輝＋Ｂ」在比利時製造，容易運往英國，而英國當局早已知道要適

應超低溫作為配合，因此，不是突然之間作出選擇。



英國年底便要正式脫歐，但與歐盟的貿易協定仍未談妥，若果疫苗可以自由來往，倒是一個

好的先例。現時先用比利時生產的「輝＋Ｂ」，說一定日後會發覺英國生產的「牛津牌」對某些

群組更有效，適宜互通呢！



現今科技發達，一年時間研製出對抗新冠疫苗是合理的，但由於各種牌子有採用不同的方法

研製，因此，應該不會一個牌子獨大，也不宜胡亂炒作相關藥廠的股票。



＊全球普及接種，才真正有成效＊



英國率先採用疫苗，也預計要花大約半年才可完成所需的接種，而疫苗的有效率是否真的極

高，可持續多久，一年後是否需要再接種，現時不是均可以解答的。



然而，從現時的醫學水平來看，對付新冠病毒的最可行辦法還是接種疫苗，若各國互相合作

及透過世界衛生組織等實行多邊合作，協助貧窮國家的民眾亦可廣泛接種疫苗，則世人應該是可

以克服今次世紀疫症的。至於金融市場近期是否過分樂觀，則是另一回事。



＊先踼走特朗普 倒是利好＊



１１月份的另一個好消息是厲行單邊主義及美國第一的特朗普在大選落敗，明年１月便上任

的拜登及其團隊，特別是溫和派的前聯儲局主席耶倫將出任財政部長，反映出新政府會更重視重

建多邊合作，及願意透過談判和對話來面對分歧，這對環球股市也是好消息。然而，疫苗必需全

球普及化才可回復正常，而不少受災板塊和企業，可能需要到２０２２年才重回正軌，若股價超

前反映了未來，也會繼續出現過山車或搖搖板！《資深評論員 曾廣標》

