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03/12/2020 09:10

《專家之言－黃德几》呷哺呷哺繼續擴張網絡，股價突破向上

　　《專家之言》國務院總理李克強早前主持召開國務院常務會議，當中提及要提振餐飲消費，
以及促進釋放農村消費潛力。同時，內地新冠肺炎疫情逐步受控，市民對餐飲需求恢復。呷哺呷
哺（００５２０）為內地連鎖火鍋店，主要品牌為「呷哺呷哺」，近年亦積極發展拓展「湊湊餐
廳」，加強多品牌策略。今年上半年，集團並未停止擴張步伐，新開張３１間呷哺呷哺餐廳和５
間湊湊餐廳；今年６月底，集團擁有和經營１０１０間呷哺呷哺餐廳，以及１０７間湊湊餐廳。

＊上半年盈轉虧損２﹒５５億人幣＊

　　受到新冠肺炎疫情影響，各地方採取防疫措施，餐飲行業大受打擊，集團今年上半年的業務
難免受到拖累。今年上半年，集團的收入１９﹒２２億元（人民幣﹒下同），按年下跌２９﹒１
％，業績轉盈為虧，錄得虧損２﹒５５億元，而去年同期為純利１﹒６４億元。由於呷哺呷哺逾
３成的門店位於疫情影響嚴重的湖北省和北京市等地區，導致今年上半年呷哺呷哺餐廳的淨收入
按年減少４４﹒４％至１２﹒２３億元，佔總收入的６３﹒６％。翻座率由２０１９年上半年的
２﹒４倍降低至今年上半年的１﹒８倍；期內，顧客人均消費按年增加１０﹒３％到６３﹒３元

　　不過，今年上半年的湊湊餐廳的營業額增加２１﹒３％至５﹒９３億元，惟翻台率由２０１
９年上半年的４﹒１倍跌至２０２０年上半年的２﹒９倍；顧客人均消費則按年增加９﹒４％至
１０５元，乃由於菜單新增招牌菜式及飲品。另外，集團繼續開拓外送業務，今年上半年送業務
從的城市擴張至１００個。集團計劃今年下半年，計劃將加大力度加快擴張其外送業務，增強「
呷哺外送」的品牌認可度。

＊候１６元以下吸納，反彈阻力１７﹒８元＊

　　今年６月底，集團的現金及現金等值為２﹒５４億元，借款為１﹒８８億元，資產負債比率
為９％。走勢上，目前處於上升軌，各主要平均線呈順向排序屬利好，昨日呈「大陽燭」突破上
揚，ＳＴＣ％Ｋ線續走高於％Ｄ線，ＭＡＣＤ熊差距收窄，惟現價高於保歷加通道頂線料有較大
阻力，宜候低１６元（港元﹒下同）以下吸納，反彈阻力１７﹒８元，不跌穿１４﹒６元續持有
。《金利豐證券研究部執行董事　黃德几》（筆者為證監會持牌人士，無持有上述股份）

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