港股高開９０點報２６６２３點，國指漲１６點，科指升４７點

《經濟通通訊社３日專訊》隔晚美股升跌不一，亞洲股市榮辱互見，日經跌２９點，首爾指

數升４１點，港股方面今早則高開９０點，地產股表現造好，大摩唱好九置（０１９９７）及領

展（００８２３）刺激股價分別高開近半成及近３％；部分科技股見有資金追入，騰訊（００７

００）、小米（０１８１０）高開逾１％。恆生指數報２６６２３，升９０點或升０﹒３４％，

主板成交３６﹒５９億元。國企指數報１０５８９，升１６點或升０﹒１５％。恆生科技指數報

７８９５，升４７點或升０﹒６０％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升１﹒２９％，報４３﹒０５元，以現價計，該股暫

連升２日，累計升幅５％。香港交易所（００３８８）升１﹒３７％，報３８５元；騰訊控股（

００７００）升１﹒８３％，報５８４﹒５元；中國移動（００９４１）升０﹒５３％，報４７

﹒１元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒７３％。友邦保險（０１２９９）升０﹒５

１％，報８８﹒７５元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅４﹒４７％。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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九倉置業（０１９９７） ３８﹒７０元 升４﹒８８％

領展 （００８２３） ６８﹒８０元 升２﹒６９％

騰訊控股（００７００） ５８４﹒５０元 升１﹒８３％

小米集團（０１８１０） ２４﹒６５元 升１﹒４４％

港鐵公司（０００６６） ４２﹒９５元 升１﹒４２％

港交所 （００３８８） ３８５﹒００元 升１﹒３７％

匯豐控股（００００５） ４３﹒０５元 升１﹒２９％

申洲國際（０２３１３） １３４﹒８０元 升１﹒２０％

中國平安（０２３１８） ９６﹒０５元 升１﹒０５％

中海油 （００８８３） ７﹒７８元 升１﹒０４％

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科指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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金蝶國際 （００２６８） ２５﹒５５元 升２﹒２０％

騰訊控股 （００７００） ５８４﹒５０元 升１﹒８３％

美團 （０３６９０） ２８２﹒８０元 升１﹒８０％

小米集團 （０１８１０） ２４﹒６５元 升１﹒４４％

京東集團 （０９６１８） ３３０﹒００元 升１﹒２３％

中芯國際 （００９８１） ２２﹒５０元 升１﹒１２％

金山軟件 （０３８８８） ３９﹒０５元 升０﹒９０％

同程藝龍 （００７８０） １４﹒８６元 升０﹒８１％

鴻騰精密 （０６０８８） ２﹒６３元 升０﹒７７％

華虹半導體（０１３４７） ４１﹒７０元 升０﹒６０％

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（ｕｌ）

