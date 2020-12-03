《盤後部署》港股配股潮憂慮消化，恒指換馬在即短期上望二萬七關

《經濟通通訊社３日專訊》美國上月民間就業崗位增幅遜預期，但市場憧憬經濟刺激方案有

進展，隔晚道指曾挫逾兩百點後倒升，另外中國１１月服務業ＰＭＩ錄得５７﹒８，高於市場預

期，反映內地服務業持續加速恢復。美匯指數再創逾兩年半低，港股高開９０點報２６６２３點

，其後升幅一度收窄至２３點，低見２６５５６點，恆指半日收報２６６８２點升１４９點。午

後港股升勢回勇，科技股?醫藥股及地產股表現較好，昨日收挫逾７％的小米（０１８１０）全

日彈逾４﹒１２％，報２５﹒３元；而石藥（０１０９３）則揚５﹒９１％，報７﹒８９元，為

本日表現最佳藍籌；中信股份（００２６７）則收跌６﹒４７％，報５﹒７８元，遭花旗降目標

價至６﹒６元，為本日表現最差藍籌。最終恆指收報２６７２８點，升１９５點或升０﹒７４％

，主板成交１３５４﹒５０億元，按日跌２５％。國指報１０５８６點，升１２點或升

０﹒１２％。科指報７９４０點，升９１點或升１﹒１７％。

內地兩市靠穩，上證綜指報３４４２點，跌７點或跌０﹒２１％；深證成指報１３９７０點

，升９點或升０﹒０７％，兩市成交８２６３億元，較上日增加６％。



＊大摩分析師料美債收益率上漲或令美股回調＊



大摩首席美股策略師Ｍｉｋｅ Ｗｉｌｓｏｎ近日表示，美股處於超買狀態，近期飆升後將

面臨回調風險。該行認為標普５００指數估值，已達到互聯網泡沫破滅以來的高位，債市收益率

走高構成關鍵風險。經濟刺激方案及疫苗進展的正面消息，推動十年期美債收益率逼近１％關口

利率開始趕上股票市場，他認為債市收益率升勢或令股票估值下調。不過Ｍｉｋｅ

Ｗｉｌｓｏｎ表示，股市遭到拋售或許是買入良機，，任何回調都會「使他更願意投入資金」。

瑞銀財富管理最近發表報告，預期中國經濟增長前景會支持明年人民幣走強。預期明年首季

人民幣兌美元將升至６﹒４，第二季將升值至６﹒３並維持至年末。報告稱中國今年經常帳戶的

改善，利於較低的美元兌人民幣匯率。加上拜登上任後或令中美關係明朗，令市場釋慮並安心投

資人民幣計價資產。此外，報告指明年中國的經常帳戶順差將有所減少，但仍將佔ＧＤＰ約

１﹒４％，相信具吸引力中美利差將有效支持人民幣。



＊疫苗利好資金換馬，可分注吸納本地地產股＊



港股昨日受配股潮影響而走低後，今日瞬即收復失地，反覆升過百點，科網龍頭股紛紛反彈

，昨日公布增發新股的小米（０１８１０）更回升逾４％，升至超過配股價２３﹒７元的水平，

反映市場對科網板塊配股的擔憂已漸漸減退。港股短期一大隱憂已釋除，相信跌勢已喘定，加上

恆指換馬在即，美團（０３６９０）?百威（０１８７６）和安踏（０２０２０）等恆指新貴有

望提振大市表現，推動市場氣氛，料恆指短期上望２７０００點，２６３００點有支持。

今日收租股表現令人雀躍，領展（００８２３）於盤中一度揚逾６％，與九倉帶動恆指重返

十天線（２６６０７點）水平，大摩更指香港零售市場將迎來兩年復甦期，筆者認為可於相關板

塊建倉作中長線部署，由於本港疫情有望因未來疫苗大規模接種後受控，收租股定能再作反彈。

加上近期市場開始新舊經濟輪流炒，傳統地產股開始重獲資金青睞，故看好本地地產股，宜現時

開始分注吸納。（ｐｌ）

