《台股攻略－馮偉明》未能站隱萬四點之上，台股今日跌１２點收市

《台股攻略》隨著全球新冠肺炎疫苗研發不斷傳來好消息，台股指數今日（３日）一度升破

１４０００點至１４０４９點高位，惟遭受獲利沽壓跌１２點，收１３９７７點，成交金額為

２６７６億元。

蘋概股方面，今日台積電及鴻海都在前收市價附近徘徊，分別收４９７元及８２元，微跌２

元及０﹒７０元，而大立光則持續升勢，收３４０５元，升３０元，站穩３４００元之上。其他

權值股方面，聯發科股價反覆下跌，收７００元，跌１２元，險守７００元大關。半導體股龍頭

聯電今日持續走勢強勁，早市曾升超過５％，及後升幅收窄，終場收４３﹒３０元，升１﹒８５

元。醫療科技展今日舉行，生物科技股再度成為大市焦點。晶碩１１月盈利按年增長５４％，刺

激股價飆至２７５元漲停板價收市，康生技及寶齡等合作開發之肺炎快速檢驗試劑獲歐盟認證，

股價今日一度大升５％，而金可─ＫＹ、精華、佐登─ＫＹ及大學光亦表現不俗。

指數收市雖未能企穩１４０００點關口，不過整體升勢尚未有改變，加上美元偏弱，有望再

進一步推升台股，相信科技類、健康類及傳產股仍會輪流炒作。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

