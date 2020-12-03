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即市新聞

03/12/2020 18:12

《台股攻略－馮偉明》未能站隱萬四點之上，台股今日跌１２點收市

　　《台股攻略》隨著全球新冠肺炎疫苗研發不斷傳來好消息，台股指數今日（３日）一度升破
１４０００點至１４０４９點高位，惟遭受獲利沽壓跌１２點，收１３９７７點，成交金額為
２６７６億元。
　　蘋概股方面，今日台積電及鴻海都在前收市價附近徘徊，分別收４９７元及８２元，微跌２
元及０﹒７０元，而大立光則持續升勢，收３４０５元，升３０元，站穩３４００元之上。其他
權值股方面，聯發科股價反覆下跌，收７００元，跌１２元，險守７００元大關。半導體股龍頭
聯電今日持續走勢強勁，早市曾升超過５％，及後升幅收窄，終場收４３﹒３０元，升１﹒８５
元。醫療科技展今日舉行，生物科技股再度成為大市焦點。晶碩１１月盈利按年增長５４％，刺
激股價飆至２７５元漲停板價收市，康生技及寶齡等合作開發之肺炎快速檢驗試劑獲歐盟認證，
股價今日一度大升５％，而金可─ＫＹ、精華、佐登─ＫＹ及大學光亦表現不俗。
　　指數收市雖未能企穩１４０００點關口，不過整體升勢尚未有改變，加上美元偏弱，有望再
進一步推升台股，相信科技類、健康類及傳產股仍會輪流炒作。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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