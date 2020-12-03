  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/12/2020 09:50

《窩輪豪情－梁業豪》等候真正後向的出現

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、電訊
業與必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中國
平安（０２３１８）、匯控（００００５）與工商銀行（０１３９８），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜
首選新東方（０９９０１）、中國生物製藥（０１１７７）與康師傅（００３２２）。
　　今早（３日）港股略為高開，符合美指期貨表現的啟示，但預期高位會有不輕的即市阻力。
大家現時最值得留意的，為科技指數的低位會否繼續下移，只有於科技股的沽壓消散後，大市才
有機會顯著上升。恆指期貨小時圖上，價位現於保歷加通道頂部與中軸間浮沉；由於通道正在縮
窄中，投機者宜耐心等候真正後向的出現。圖表形勢現屬顯著向好，代表價位暫時沒有大跌的危
險。其實，港股於現水平反覆橫行的時間已經很長，大市於本月內呈現突碼破的機會不弱，只因
聖誕節假期將至，時間或會延後至下月。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事02/12/2020
《神州經脈》拜登稱暫不取消中國關稅　滬綜指尾盤倒跌外資流出
財經熱話02/12/2020
小米配股拖累　匯控奮撐起　港股好淡爭持
中國故事02/12/2020
【深圳樓瘋】深圳萬人搶新樓背後：再嚴的調控也不敵資金的選擇
FOCUS02/12/2020
【FOCUS】驢象黨爭攻守互換　紓困曙光驟燃還黯
開市Good Morning02/12/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：小米復牌後不宜入市短炒
板塊分析02/12/2020
CRO壁壘分明　泰格坐穩龍頭之位
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞BallinHK木板球衣製品

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>