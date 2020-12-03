《窩輪豪情－梁業豪》等候真正後向的出現

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、電訊

業與必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中國

平安（０２３１８）、匯控（００００５）與工商銀行（０１３９８），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選新東方（０９９０１）、中國生物製藥（０１１７７）與康師傅（００３２２）。

今早（３日）港股略為高開，符合美指期貨表現的啟示，但預期高位會有不輕的即市阻力。

大家現時最值得留意的，為科技指數的低位會否繼續下移，只有於科技股的沽壓消散後，大市才

有機會顯著上升。恆指期貨小時圖上，價位現於保歷加通道頂部與中軸間浮沉；由於通道正在縮

窄中，投機者宜耐心等候真正後向的出現。圖表形勢現屬顯著向好，代表價位暫時沒有大跌的危

險。其實，港股於現水平反覆橫行的時間已經很長，大市於本月內呈現突碼破的機會不弱，只因

聖誕節假期將至，時間或會延後至下月。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

