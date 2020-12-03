《談國論企－黎偉成》工業巨企前１０個月份利潤跌轉升

《談國論企》中國的全國規模以上工業企業實現利潤於２０２０年１０月份同比續增，不僅

四連升，更使前１０個月出現微升和扭轉前三季度之跌佳態，足見國家防控新冠狀肺炎

ＣＯＶＩＤ－１９疫情清零，並在復工復產復商復市，促內需轉強，挺工業生產和經營回報有明

顯的改善。國家近期採取以國內大循環和國內外雙循環重要新策，有利經濟提質重量的穩中有進

發展，在環各國受疫困和經濟衰退劣境下確是難得表現。但仍須居安思危。



＊高技術製造業表現理想暫未受困海外市場＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，全國規模以上工業企業實現利潤總額於２０２０年

１－１０個月累計達５﹒０１２４萬億元同比即使僅升０﹒７％，卻扭轉１－９月份

４﹒３６６５萬億元同比減少２﹒４％之態，即由少賺轉為多賺。難得的是，規模以上工業企業

（簡稱工業大企，下同）於１－６月份２﹒５１１４萬億元同比跌１２﹒８％降幅，而受惡疫深

困期的１－３月份跌３６﹒７％和１－２月份跌３８﹒３％，可見自３月份開始精準地推出的復

工復產有良佳的效益。

尤其是工業大企的實現利潤於１０月份賺６４２９﹒１億元的同比增幅高達２８﹒１％，較

對上一個月份之數高凡１８﹒１個百分點之普，而９月份６４６４億元增１０﹒１％、８月份

６１２８﹒１億元增１９﹒１％、７月份５８９１﹒１億元增１９﹒６％，與６月份６６６５億

元升１１﹒５％，止住４月份少賺４﹒３％之況，反映出工業大企加快利潤增長速度，而四季度

伊始的增速頗驚人。

從兩個方面看工業大企經營和回報情況不斷向好，其中（甲）實現利潤之改進提升，可見之

（一）在產業方面，特別是以（Ｉ）製造業的表現最為理想，實現利潤總額於２０２０年１－

１０月份累計４﹒２５６萬億元，同比增長４﹒２％，不僅改變１－９月份累計３﹒７萬億元同

比維持於１－８月份３﹒１４萬億元的１％減幅，更是２０２０年以來第一次出現有升幅的月份

；（ＩＩ）電力、熱力、燃氣生產和供應業１－１０月份累計４４９１﹒８億元同比增長

５﹒９％，連同１－９月份３９３０﹒５億元升２﹒６％、１－８月份３４１５億元增０﹒９％

，成三連升，和扭轉１－７月份２８１０﹒５億元減３﹒３％之況，亦屬不錯的表現，當然受惠

於工業增產、商業復市的支持。

問題是（ＩＩＩ）採礦業的實現利潤總額，於１－１０月份累計３０７２﹒３億元同比減

３４﹒５％，即使較１－９月份累計２﹒６７４３萬億元的３７﹒２％跌幅低個百分點２﹒７，

仍然在相當程度顯示此一產業存困甚深。

再以（二）行業看，全國規模以上工業的４１大類行業，於１－１０月賺利的有２５個，比

１－９月份２１個、１－８月份的１６個和１－７月份的１２個為多，佳象。利潤有上升的主要

為（１）專用設備升２２﹒９％，而１－９月份升２２﹒３％、１－８月份的２２﹒９％，屬持

續高增長為各業多賺之首；列次席的（３）農副產品多賺１４﹒６％；而（３）計算機通計及其

他電子設備的利潤增長１２﹒６％，處第三位，（４）通用設備升幅１２％，比１－９月份的

１０﹒７％和１－８月份的７﹒６％提升有較為明顯的提升。難得的是（５）紡織業增利

７﹒６％、（６）汽車業升６﹒６％和（７）電力熱力生產和供應升５﹒７％，皆比１－９月為

高。

實現利潤總額仍跌的大企業，跌幅普見收窄，尤其是：（８）黑色金屬冶煉和壓延加工製造

業跌１７﹒９％，低於１－９月份的１８﹒７％。（９）石油然氣開採業減幅由６６﹒２％稍為

收窄至５２﹒８％，乃受困於油價同比要低得多，亦屬相對可以接受之態。



＊營業收入利潤率提升產成本存貨有改善＊



（乙）工業企業的的財務狀況，有不同程度的改善，其中（Ａ）整體收支情況，營業收入於

１－１０月份達８３﹒７８萬億元同比減０﹒６％，較１－９月份７４﹒２３萬億元所減

１﹒５％少減１﹒９個百分點，與發生營業成本７０﹒５２萬億元減幅０﹒６％相若，由是營業

收入利潤率由１－９月份的５﹒８８％提至５﹒９８％，高於１－８月份的５﹒７９％、１－７

月的５﹒６３％，而１－６月份為５﹒４２％、１－５月份５％、１－４月份４﹒４５％、１－

３月份的３﹒９４％和１－２月份的３﹒５４％，同樣顯示工業企業在復工復產後的經營和回報

，有改進。

（Ｂ）企業的（ｉ）產成品存貨於１０月末時達４﹒５８萬億元同比上升６﹒９％，相對於

９月末４﹒５３萬億元的８﹒２％升幅少增１﹒３個百分點；（ｉｉ）應收帳款於１０月末時達

１６﹒７７萬億元同比增長１５﹒９％，高於９月末１６﹒２４萬億元的１４﹒３％和８月末

１５﹒９萬億元的１４﹒５％升幅，可解讀為企業加大放帳力度爭取出貨。

規模以上工業企業的業務業績自二季度開始續見改進，特別是三季度之況有持續穩定較快的

增長，比以６月份為主的二季度的表現更佳，而四季度伊始的１０月份有進一步提升，當會帶動

中小微企業的經營和回報，有逐步好轉。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

