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03/12/2020 15:17

《駐京專電》商務部：首十月服務出口降１﹒８％進口降２３﹒９％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會表
示，今年以來，受新冠肺炎疫情等因素疊加影響，中國服務貿易規模有所下降，目前已呈現趨穩
態勢，服務出口表現明顯好於進口，貿易逆差減少，知識密集型服務貿易佔比提高。１－１０月
，中國服務進出口總額３７２５７﹒８億元（人民幣﹒下同），同比下降１６﹒１％。主要有以
下特點：
　　一是服務貿易逆差進一步減少。１－１０月，中國服務出口１５４８９﹒５億元，下降
１﹒８％；進口２１７６８﹒３億元，下降２３﹒９％。服務出口降幅小於進口２２﹒１個百分
點，帶動服務貿易逆差下降５１﹒１％至６２７８﹒８億元，同比減少６５６９﹒４億元。
　　二是知識密集型服務貿易逆勢增長。首１０月，中國知識密集型服務進出口１６３９０﹒３
億，增長８﹒３％，佔服務進出口總額的比重達到４４％，提升９﹒９個百分點。其中，知識密
集型服務出口８６０９﹒４億元，增長８﹒２％，佔服務出口總額的比重達到５５﹒６％，提升
５﹒１個百分點。
　　出口增長較快的領域是知識產權使用費、保險服務、電信計算機和信息服務，增幅分別為
２７﹒２％、１８﹒４％和１４﹒４％。知識密集型服務進口７７８０﹒９億元，增長８﹒４％
，佔服務進口總額的比重達到３５﹒７％，提升１０﹒７個百分點。進口增長較快的領域是金融
服務、電信計算機和信息服務、保險服務，增幅分別為３５％、２３﹒４％和１８﹒６％。

＊旅行服務出口大跌４８﹒５％＊

　　三是旅行服務進出口明顯下降。新冠肺炎疫情對世界範圍內旅行服務進出口造成嚴重影響。
１－１０月，中國旅行服務進出口８７３２﹒８億元，下降４７﹒１％，其中出口下降
４８﹒５％，進口下降４６﹒９％。剔除旅行服務，１－１０月中國服務進出口增長２﹒３％，
其中出口增長４﹒８％，進口與去年同期基本持平。

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