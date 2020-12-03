《午市前瞻》港股需時整固，料２６０００至２７３００上落

《經濟通通訊社３日專訊》美國１１月數據表現曳，但憧憬新紓困方案有進展，隔晚道指曾

挫逾兩百點後倒升，港股跟隨高開９０點，報２６６２３，其後跌幅收窄，曾僅升２３點，低見

２６５５６。匯控再創八個月高，加上九置（０１９９７）和領展（００８２３）獲大摩升級叫

買，港股回勇，反覆升過百點，高見２６７８１點，返十天線（約２６５９９）。恆生指數半日

報２６６８２，升１４９點或升０﹒５６％，主板成交７１１﹒５５億元。國企指數報１０５６

６，跌７點或跌０﹒０７％。

Ａ股今早個別發展，上證綜合指數報３４４６，跌３點或跌０﹒０９％，成交２１８７﹒１

１億元人民幣。深證成份指數報１３９８２，升２０點或升０﹒１５％，成交２９３９﹒８０億

元人民幣。

重磅股方面，昨日表現突出的匯控（００００５）盤中高見４３﹒８元再創逾八個月高，半

日再升２﹒８２％，報４３﹒７元；香港交易所（００３８８）升１﹒２６％，報３８４﹒６元

；友邦保險（０１２９９）升０﹒１７％，報８８﹒４５元；中國移動（００９４１）升０﹒８

５％，報４７﹒２５元。內銀股逆市向下，建行（００９３９）跌１﹒９４％，報６﹒０６元。



＊獲大摩唱好，九置領展齊造好＊



科技股反彈，騰訊控股（００７００）升１﹒９２％，報５８５元；美團（０３６９０）高

開近２％後再之回軟，半日跌０﹒１４％，報２７７﹒４元；阿里巴巴（０９９８８）升０﹒８

６％，報２５７﹒４元；京東集團（０９６１８）升１﹒１％，報３２９﹒６元。昨午宣布配股

後復牌，最終收挫７﹒１％的小米（０１８１０），股價今早反彈，半日彈２﹒８８％，報２５

元；同系金山軟件（０３８８８）則升４﹒７８％，報４０﹒５５元。

摩根士丹利發表報告，認為中國旅客數量將在２０２１年第二季至第三季開始反彈，香港零

售市場將迎來兩年復甦期，將領展（００８２３）目標價由７０元升至７８元，評級由「中性」

升至「增持」。另外將九置（０１９９７）目標價由２８元升至４２元，評級由「沽售」上調至

「增持」。領展升４﹒４％，報６９﹒９５元；九置升３﹒２５％，報３８﹒１元；置富產業信

託（００７７８）升１﹒７４％，報７﹒０３元。不過其他地產股偏軟，太古地產（０１９７２

）跌０﹒４２％，報２３﹒７５元；長和（００００１）跌１﹒５７％，報５６﹒５５元；恆基

地產（０００１２）跌１﹒７２％，報３１﹒５元；信和置業（０００８３）跌０﹒９６％，報

１０﹒３６元。



＊獲大股東增持，恆大汽車飆近４％＊



汽車股仍有沽壓，部分車股逆市向下，長城汽車（０２３３３）跌３﹒１７％，報１４﹒６

６元；華晨中國（０１１１４）跌１﹒２％，報６﹒５６元。另一方面，恆大汽車（００７０８

）上日獲大股東中國恆大（０３３３３）增持，帶挈恆大汽車飆３﹒６６％，報２８﹒３元；吉

利汽車（００１７５）彈０﹒４８％，報２０﹒８５元；比亞迪（０１２１１）升１﹒２２％，

報１７４﹒９元。

油價隔晚升逾１％，中海油（００８８３）升０﹒９１％，報７﹒７７元；中石油（００８

５７）升０﹒４％，報２﹒４８元；中石化（００３８６）無升跌，報３﹒６３元；中海油田服

務（０２８８３）升３﹒１８％，報６﹒１６元；Ｆ三星原油期（０３１７５）升１﹒８４％，

報２﹒９９元。



＊保利協鑫昨蝕讓晶片金融子公司股權，再升近５％＊



內地鐵礦石價格創七年新高，推動鐵江現貨（０１０２９）一度高見０﹒１３４元，半日仍

急升２０﹒１８％，報０﹒１３１元；中國鐵鈦（００８９３）升３６﹒５１％，報０﹒１７２

元；新疆新鑫礦業（０３８３３）升５﹒６２％，報０﹒４７元；中國金屬利用（０１６３６）

升１﹒４７％，報０﹒１３８元；西王特鋼（０１２６６）升１﹒１４％，報０﹒４４５元。

中國玻璃（０３３００）獲信義玻璃（００８６８）以折讓１７﹒４％提收購，中國玻璃無

升跌，報１﹒０９元；信義玻璃吐１﹒５８％，報１７﹒４８元；保利協鑫能源（０３８００）

售芯鑫融資股權，今早股價進一步走高，最高見過０﹒９７元，半日仍抽高４﹒５５％，報０﹒

９２元。不過信義光能（００９６８）跌０﹒７５％，報１３﹒３元；洛陽玻璃股份（０１１０

８）跌７﹒０２％，報４﹒５元；福萊特玻璃（０６８６５）跌１﹒１８％，報２０﹒８５元。



＊李偉傑：收租股表現吸引，惟需等待時間爆發＊



大市早段氣氛較弱，午前稍微再度錄得升幅，財經評論員李偉傑對《經濟通通訊社》表示，

１１月大市氣氛良好，期結完後相信１２月大市需要一定時間去整固，市場特別關注特朗普政權

會否在交接前再對華施壓，包括限制中概股上市之類的行為，因此投資者態度較為審慎，但李偉

傑對於後市走勢仍較樂觀，相信仍有一波爆發力，惟相信仍需要時間等候，他預料目前恆指的上

落區間於２６０００至２７３００點之間。

今日本地地產類股份抽升，李偉傑認為，相信收租股表現較為吸引，特別是因為之前疫情發

生後，收租股股價急跌；現時疫苗消息出台之後，相信股價將會有明顯反彈。他又表示，股市一

直都行前半年，因此收租股目前正反映未來半年市況，但由於本港未有疫苗的相關消息，因此建

議投資者如入手收租股，需要耐心等候。他較為看好領展（００８２３）及九置（０１９９７）

，他預計如果疫苗來港及自由行開放之後，股價會重新炒上，目標價分別看８０元及４５元。（

ｃａ、ｕｌ）

