《美元走勢－羅明立》小心美匯技術性反彈，不宜低位追空

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０４﹒５４ １０４﹒２９ １０４﹒３２

歐元╱美元 １﹒２１２６ １﹒２１０４ １﹒２１２２

英鎊╱美元 １﹒３４０９ １﹒３３５３ １﹒３４００

美元╱瑞郎 ０﹒８９５３ ０﹒８９２７ ０﹒８９２８

美元╱港元 ７﹒７５２４ ７﹒７５１０ ７﹒７５１３

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《美元走勢》美國１０月ＡＤＰ私人就業職位新增３０﹒７萬，不及市場預期的４４萬，亦

低於１０月份的４０﹒４萬，就業增幅創自７月以來最低，數據反映企業招募能力持續減弱，市

場憂慮周五（４日）公布的非農就業職位增長不理想，抵消部分新冠疫苗短期面世的利好消息。

另外，聯儲局褐皮書顯示美國整體經濟有溫和增長，不過１２個轄區中有４個顯著放緩，甚至沒

有增長。美匯指數跌穿９１，走勢仍然疲弱，但留意９０﹒５０應有不錯支持，小心技術性反彈

，不宜低位追空美元。

英國政府宣布，已接納藥監部門建議批准緊急使用一款由美國輝瑞及德國藥廠共同研發的新

冠疫苗，最快下周可以供應，令英國成為首個批准使用這款疫苗的國家。由於相關疫苗必須透過

超低溫設備運送，市場正觀望疫苗的實際防護效力，以衡量能否達到群體免疫效果。

英國跟歐盟的談判仍然無進展，雙方在原則性問題上企硬，剩下的時間已不多。英鎊受談判

消息左右而反覆波動，由１﹒３４以下跌至１﹒３２８５，再回升近１﹒３４。估計仍然較大機

會達成協議，從近期表現看，英鎊每次回調都有承接並回升，因此可低位吸納，１﹒３２５０為

重要支持。歐元漲至１﹒２１２５附近，１﹒２１５０╱１﹒２２００會有較大阻力，好倉應考

慮獲利，不建議高追。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１５０ １﹒２０００ １﹒２２１０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

