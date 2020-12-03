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03/12/2020 09:25

《本港經濟》香港１１月ＰＭＩ升至５０﹒１，創逾兩年半新高

　　《經濟通通訊社３日專訊》ＩＨＳ　Ｍａｒｋｉｔ數據顯示，經季節性調整後，香港採購經
理指數（ＰＭＩ）由１０月的４９﹒８升至１１月的５０﹒１，為２０１８年３月以來最高，並
略高於５０的持平點，反映私營經濟的景氣度基本持平，新增業務量跌幅收窄，但企業繼續看淡
前景。

＊就業指數連跌兩個月＊

　　社交距離措施於１１中旬再度收緊，但對第四季度中段的商務營運影響不大，私營企業輕微
減產，主要因為需求疲弱、項目取消等。
　　企業月內新接業務僅微跌，為目前３２個月下跌周期內最低，反映客戶需求接近靠穩，就業
指數連續兩個月萎縮，但縮減率輕微，企業進一步削減採購活動，但跌幅比１０月明顯放緩。價
格兩極化走勢更嚴重，投入品價格提高，但企業繼續調低產品價格。１１月產出預期指數較上月
回落，反映業者的悲觀情緒明顯。

＊疫情為復甦帶來隱憂＊

　　ＩＨＳ　Ｍａｒｋｉｔ首席經濟師Ｂｅｒｎａｒｄ　Ａｗ指出，香港私營經濟１１月份的整
體營商環境企穩，但隨著防措施再度收緊，有可能防礙經濟復甦，企業的業務量和銷售額同時下
跌，就業數據連續兩月惡化，但跌幅輕微。目前為止，第四季度ＰＭＩ平均值為４９﹒９，創近
三年最高，與ＧＤＰ的按年增長一致，惟新冠疫情在全球反彈，以及本港收緊防疫措施，均對復
甦構成下行風險。（ｃｌ）

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