傳京東物流尋求明年上半年在港上市，籌２０－３０億美元

《經濟通通訊社３日專訊》據外電引述知情人士指，京東物流正就其香港ＩＰＯ尋找牽頭行

，集資約２０－３０億美元（約１５６－２３４億港元），預料最快明年上半年進行。

知情人士透露，多家投資銀行已於１１月２７日向京東物流管理層匯報，而京東

（０９６１８）一向與瑞銀、美銀及海通關係較好。京東物流方面未有置評。（ｃｗ）

