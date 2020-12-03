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03/12/2020 19:15

《再戰明天》美公布非農業就業人口變動，聯儲局理事鮑曼發表講話

　　《經濟通通訊社３日專訊》明日（４日），美國公布１１月非農業就業人口變動，美聯儲理
事鮑曼發表講話。

＊美聯儲理事鮑曼發表講話＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚９：４５ｐｍ，英倫銀行貨幣政策委員會（ＭＰＣ）
委員鄧雷羅在路透投資峰會就央行政策與市場支持舉措發表講話。１１：００ｐｍ，美聯儲理事
鮑曼就「社區銀行和金融科技」發表講話。１０：００ｐｍ，美國芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文
斯參加密西根銀行家協會的一次線上問答活動。

＊美國公布１１月非農業就業人口變動＊

　　在數據方面，明晚９：３０ｐｍ，加拿大公布１０月國際商品貿易，料貿赤由３２﹒５億加
元收窄至３１億加元；１１月失業率料維持於８﹒９％；就業人口增長料由８﹒４萬收窄至２萬

　　同時，美國公布１１月失業率，料由６﹒９％下滑至６﹒８％；就業參與率料由６１﹒７％
升上６１﹒８％；平均時薪年率料由４﹒５％降至４﹒２％。美國１１月非農業就業人口增長料
由６３﹒８萬降至４７﹒８；製造業就業人口增長料由３﹒８萬上升至４﹒５萬。１０月貿易赤
字料由６３９億美元擴大至６４８億美元。
　　１１：００ｐｍ，美國公布１０月工廠訂單料由１﹒１％下跌０﹒８％，１０月耐用品訂單
料由１﹒９％下滑至１﹒３％。

＊華住集團派業績＊

　　在本港，明日，華住集團－Ｓ（０１１７９）公布業績。（ｈｏ）

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