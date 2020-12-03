瑞信：恒指年底目標２８５００點，料香港市場仍保持韌性

《經濟通通訊社３日專訊》瑞信香港╱中國股票研究部主管兼區域工業研究主管黃翔

（Ｅｄｍｏｎｄ Ｈｕａｎｇ）表示，內地Ａ股有上行空間，而最大的風險為全球需求進一步惡

化，導致明年企業盈利嚴重下跌、中美關係惡化、監管收緊，以及內地的緊縮政策。瑞信的恆生

指數年底目標為２８５００點，ＭＳＣＩ中國指數目標為１１０點，而滬深３００指數則為

５５００點。

黃翔在網上會議上指，對香港市場維持正面看法，雖然香港經濟受新型肺炎疫情等影響而表

現疲弱，但展望未來，香港繼續有海外上市的中資企業回港二次上市，將受更多內地企業支持，

而互聯互通機制亦將持續擴大。整體而言，本港市場仍保持韌性，並指看好地產板塊。他又認為

，內地投資者將繼續偏好增長股多於價值股。

他指，內地成功控制新型肺炎疫情，而及後放寬封鎖措施，令所有中國宏觀指標都有良好表

現，製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）處於擴張水平，工業產出恢復，零售額亦連續３個月回到

正數。內地的航空運輸一直在改善，運力和運輸量亦顯示出逐步回升的跡象。

他又指，相對於美國，中國的資本市場代表性仍不足，因此具巨大的增長空間。此外，

ＭＳＣＩ指數和富時指數將Ａ股納入後，推動了外國投資的參與；互聯互通機制亦為外國投資者

和中國Ａ股市場建立良好聯繫；內地亦放寬了金融機構的外資持股比例，相關因素反映出內地資

本市場在國際的重要性正在增加。（ｓｋ）

