  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/12/2020 13:44

瑞信：恒指年底目標２８５００點，料香港市場仍保持韌性

　　《經濟通通訊社３日專訊》瑞信香港╱中國股票研究部主管兼區域工業研究主管黃翔
（Ｅｄｍｏｎｄ　Ｈｕａｎｇ）表示，內地Ａ股有上行空間，而最大的風險為全球需求進一步惡
化，導致明年企業盈利嚴重下跌、中美關係惡化、監管收緊，以及內地的緊縮政策。瑞信的恆生
指數年底目標為２８５００點，ＭＳＣＩ中國指數目標為１１０點，而滬深３００指數則為
５５００點。
　　黃翔在網上會議上指，對香港市場維持正面看法，雖然香港經濟受新型肺炎疫情等影響而表
現疲弱，但展望未來，香港繼續有海外上市的中資企業回港二次上市，將受更多內地企業支持，
而互聯互通機制亦將持續擴大。整體而言，本港市場仍保持韌性，並指看好地產板塊。他又認為
，內地投資者將繼續偏好增長股多於價值股。
　　他指，內地成功控制新型肺炎疫情，而及後放寬封鎖措施，令所有中國宏觀指標都有良好表
現，製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）處於擴張水平，工業產出恢復，零售額亦連續３個月回到
正數。內地的航空運輸一直在改善，運力和運輸量亦顯示出逐步回升的跡象。
　　他又指，相對於美國，中國的資本市場代表性仍不足，因此具巨大的增長空間。此外，
ＭＳＣＩ指數和富時指數將Ａ股納入後，推動了外國投資的參與；互聯互通機制亦為外國投資者
和中國Ａ股市場建立良好聯繫；內地亦放寬了金融機構的外資持股比例，相關因素反映出內地資
本市場在國際的重要性正在增加。（ｓｋ）

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事03/12/2020
《神州經脈》財新服務業PMI逾十年次高　連三日收水滬綜指悶跌
市場動向03/12/2020
恒大汽車利好不斷：獲大股東13億增持 兩日暴漲14%
中國故事03/12/2020
《京城近觀》對濫用人臉識別說不！
財經熱話03/12/2020
「摩笛」唱好本地收租股　領展九置放升
FOCUS03/12/2020
【FOCUS】中概股倒數退市?　華爾街用腳投票
開市Good Morning03/12/2020
《開市Good Morning》林家亨：小米24元長揸絕對安全
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞BallinHK木板球衣製品

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>