瑞信：恒指年底目標２８５００點，料香港市場仍保持韌性

《經濟通通訊社３日專訊》瑞信香港╱中國股票研究部主管兼區域工業研究主管黃翔
（Ｅｄｍｏｎｄ Ｈｕａｎｇ）表示，內地Ａ股有上行空間，而最大的風險為全球需求進一步惡
化，導致明年企業盈利嚴重下跌、中美關係惡化、監管收緊，以及內地的緊縮政策。瑞信的恆生
指數年底目標為２８５００點，ＭＳＣＩ中國指數目標為１１０點，而滬深３００指數則為
５５００點。
黃翔在網上會議上指，對香港市場維持正面看法，雖然香港經濟受新型肺炎疫情等影響而表
現疲弱，但展望未來，香港繼續有海外上市的中資企業回港二次上市，將受更多內地企業支持，
而互聯互通機制亦將持續擴大。整體而言，本港市場仍保持韌性，並指看好地產板塊。他又認為
，內地投資者將繼續偏好增長股多於價值股。
他指，內地成功控制新型肺炎疫情，而及後放寬封鎖措施，令所有中國宏觀指標都有良好表
現，製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）處於擴張水平，工業產出恢復，零售額亦連續３個月回到
正數。內地的航空運輸一直在改善，運力和運輸量亦顯示出逐步回升的跡象。
他又指，相對於美國，中國的資本市場代表性仍不足，因此具巨大的增長空間。此外，
ＭＳＣＩ指數和富時指數將Ａ股納入後，推動了外國投資的參與；互聯互通機制亦為外國投資者
和中國Ａ股市場建立良好聯繫；內地亦放寬了金融機構的外資持股比例，相關因素反映出內地資
本市場在國際的重要性正在增加。（ｓｋ）
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