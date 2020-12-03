《小傳日記》小米今反彈大象唔再孱；魚缸再回勇缸友有揸拿

《小傳日記》隔晚花旗國三大指數因為私人企業職位數據唔好，表現反覆，但民主黨同意用

跨黨紓困方案做談判基礎，標指收市創新高。香江魚缸開升９０點報２６６２３點，一啲重磅科

指佬未有受花旗國眾議院通過備認為限制中概股上市嘅《外國公司問責法》影響，依然有反彈，

醫藥板塊逆轉頹勢，本地銀號繼續造好，大摩睇好神洲旅客會喺出年第二季至第三季回升，更新

多隻本地收租佬嘅評級同他屐，領展（００８２３）同九置（０１９９７）表現幾好；恆指早市

升幅最多擴大到２４９點見２６７８１點，最終收報２６７２８點，升１９５點或０﹒７４巴仙

，主板成交１３５４﹒５億銀，無咗逾２５巴仙。國指收報１０５８６點，升１２點或０﹒１２

巴仙。

重磅科指股回升，科指反彈９１點或１﹒１７％，報７９４０點。

重磅藍戰士方面，大象（００００５）再跳逾２巴仙，報４３﹒４銀，係自舊年１０月２５

號以嚟，相隔超過１３個月再度收企２５０天線樓上。憧憬多啲中資公司嚟香江上市，生發發

（００３８８）升逾１巴仙，報３８４﹒８銀。神洲官媒預期降準機會減，建行（００９３９）

無咗近２巴仙，報６﹒０６銀；中移動（００９４１）踼高逾１巴仙，報４７﹒４銀；ＡＩＡ

（０１２９９）起哄升近１巴仙，報８８﹒９銀。

Ａ場兩市個別發展，上證綜指收報３４４２點，跌７點或０﹒２１巴仙；深證成指報

１３９７０點，升９點或０﹒０７巴仙，總成交８２６３﹒５３億人仔，少逾６巴仙。



＊花旗國出招中概股苦笑，小米有得升ＱＱ阿里勁＊



估唔到侵侵臨交替前再出招，眾議院一致通過《外國公司問責法》，可以限制中概股上市，

唔符合法規嘅股份有機會被除牌，部分二次來港上市嘅股份都唔知好嬲定好笑，好似新東方

（０９９０１）潛水近４巴仙，報１２２５銀；寶尊電商（０９９９１）漲逾３巴仙，報

１０２﹒９銀；萬國數據（０９６９８）跌唔夠半巴仙，報８７﹒９銀；華住（０１１７９）升

唔夠半巴仙，報３９４﹒６銀。

小米（０１８１０）噚日急跌拖低重磅科指佬表現，今日飛起逾４巴仙，報２５﹒３銀。阿

里巴巴收漲近１巴仙，報２５７﹒４銀；ＱＱ（００７００）飛起近３巴仙，報５８９銀；即將

染藍嘅美團（０３６９０）回吐近１巴仙，報２７５﹒８銀；京東（０９６１８）踼高近２巴仙

，報３３１﹒４銀。



＊特斯拉做淡雅迪股價插，發遊戲版號手遊佬造好＊



花旗新能源車商Ｔｅｓｌａ隔晚股價跌咗接近３巴仙，多就唔算好多，之不過原來電影《孤

注一擲》主角原型Ｍｉｃｈａｅｌ Ｂｕｒｒｙ最新喺Ｔｗｉｔｔｅｒ度話，自己沽空咗

Ｔｅｓｌａ。佢仲話Ｔｅｓｌａ要靠賣碳排放積分保證盈利，而隨住政策逐漸到期或者交付量遇

到樽頸，公司嘅增長就會放緩喎。今日香江相關概念股個別發展，雅迪控股（０１５８５）大插

逾９巴仙，報１４﹒２銀；贛鋒鋰業（０１７７２）跳起近１巴仙，報６５﹒５銀；恆大汽車

（００７０８）抽高４巴仙，報２８﹒４銀；耐世特（０１３１６）唔見逾２巴仙，報８﹒２６

銀。比亞迪股份（０１２１１）計劃發新Ｈ股集資，大行對呢件事睇法好壞參半，隻佬收市彈高

一格，報１７２﹒９銀。

神州發出今個月第一批進口遊戲版號，一共有４２隻遊戲獲批。手遊佬特別開心，有３款

Ｇａｍｅ中標嘅網易（０９９９９）跌低逾１巴仙，報１３６銀。創夢天地（０１１１９）、中

手遊（００３０２）、心動公司（０２４００）各自中２款ｇａｍｅ。創夢天地彈近半巴仙，報

３﹒９銀；中手游無升跌，報２﹒７銀；心動公司飛起逾１巴仙，報３９﹒８５銀。



＊疫苗新消息藥佬變積極，大摩力吹奏領展升唔夠＊



疫苗好消息一浪接一浪，唔單止花旗將向民眾提供疫苗，米字國都向民眾發放疫苗，呢期弱

過藥煲的藥佬終於識彈，石藥（０１０９３）曾經高見７﹒９６銀，不過８蚊阻力唔細，埋單飆

近６巴仙，報７﹒８９銀；中生製藥（０１１７７）彈近１巴仙，報６﹒７１銀；復星醫藥

（０２１９６）走高近４巴仙，報３５﹒０５銀。之前被股東減持嘅康方生物（０９９２６），

獲大摩及中金繼續唱好，評級分別係增持同跑贏大市，反彈近７巴仙，報２５﹒９５銀。藥明生

物（新）（０２２６９）走上逾２巴仙，報７８﹒３銀；藥明康德（０２３５９）起哄逾３巴仙

，報１２３銀。

接連有疫苗好消息，孖屐都憧憬疫情消退，經濟復蘇。大摩就預計來自神州旅客量將喺明年

第二季至第三季開始反彈，因此香江零售市場將迎來兩年恢復期，所以睇好九置同領展，將兩者

評級升至「增持」，並分別上調目標價至４２銀同７８銀。本地收租佬梗係開心到彈起，九置飆

高逾４巴仙，報３８﹒４５銀；領展抽高近６巴仙，報７０﹒８銀；置富（００７７８）升逾２

巴仙，報７﹒０６銀。不過其他磚頭佬無咩精神，新世界跣低近３巴仙，報３８銀；恆地

（０００１２）跌逾１巴仙，報３１﹒６５銀。請請！



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