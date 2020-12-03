《投資領域－譚家駿》亞央行ＱＥ成效不彰，年底前亞債宜審慎

《投資領域》亞洲信貸市場現水平已較今年３月的新冠肺炎疫情低位大幅度反彈，主要是由

於環球中央銀行的寬鬆貨幣政策支持，惟我們認為，長遠而言卻並非好事。

回顧過去一段時間的央行貨幣政策，美國聯儲局中短期內加息可能性低，並致力於支持就業

市場及通脹，甚至容許通脹高於２％。

２０１２年時任歐洲央行總裁德拉吉（Ｍａｒｉｏ Ｄｒａｇｈｉ）在歐債危機時直言，將

「不惜一切代價」（Ｗｈａｔｅｖｅｒ ｉｔ ｔａｋｅｓ）捍衛歐元，震撼市場，被視為大膽

及果斷之舉，但我們認為今年３月開始聯儲局所推行的措施不能與當年的歐洲央行措施相提並論

。

２００８年金融海嘯及２０１２年歐債危機都涉及系統性風險，中央銀行理應迅速介入，然

而，新冠肺炎卻是公共衛生危機，不是零利率及量化寬鬆（Ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ

Ｅａｓｉｎｇ，ＱＥ）所能夠解決。



＊央行寬鬆幣策，無助應對疫情＊



事實上，假如疫情繼續導致市民無法返回工作崗位及回復正常生活，寬鬆幣策基本上難對實

體經濟有太大正面作用。

更加重要的是，我們認為目前的央行措施在長遠而言是弊大於利。這些措施無可避免地會繼

續令資產價格泡沫擴大，情況就如同過去１０年一樣，一旦泡沫爆破，市場將會迎來災難性的結

果。

舉例而言，聯儲局資產負債表規模預計在今年底會升至１０萬億美元，而在２００８年金融

海嘯之前，此數字是遠低於２萬億美元；環球各央行的ＱＥ規模今年料為６萬億美元，單單一年

已經超過２００９至２０１８年累計ＱＥ總額的一半。

除了聯儲局之外，部分亞洲央行亦加入寬鬆行列，如印尼及菲律賓央行皆推出ＱＥ計劃。

其中，印尼央行通過在一手及二手市場購入債券來限制利率升幅，ＱＥ規模至今已有約

２００億美元，但仍然未能有效地提振信貸增長，反過來更為當地市場帶來負面衝擊。

首先，過往每當印尼央行加大貨幣供應時，當地貨幣匯價均會明顯轉弱，因此印尼央行的

ＱＥ措施反而引起貨幣貶值的憂慮，加上印尼政府承諾加大財政支出，意味著美元國債供應必然

增加，以致外地投資者紛紛沽出印尼國債離場。

而且印尼的醫療設施缺乏，以及測試不足，當地疫情很可能被低估，相關不確定性下，我們

對印尼國債息差前景的看法更加審慎。

此外，值得留意的是，由於疫情衝擊導致各地經濟衰退，其實有不少債券的評級在營運惡化

下被下調，尤其是那些從「投資」級別被降至「投機」級別高息債行列的債券，被稱為「墮落天

使」（Ｆａｌｌｅｎ Ａｎｇｅｌ）。



＊留意評級下調風險＊



亞洲市場中的墮落天使規模約為１６０億美元，約佔整體市場的３％，就這樣看來情況並不

算特別嚴重，但這個數字有可能會進一步上升。

以印度為例，我們並不預期印度的主權評級會被下降，但若這個情況發生，則可能會導致多

達４００億美元的債券被降評級，將會對亞洲區內市場構成衝擊，尤其是印度為最受疫情衝擊的

市場之一，其公共衛生系統本就承受龐大壓力。

總結而言，亞債近期表現一般，相信與投資者獲利離場有關，加上大量新債發行及上些風險

，更進一步令投資氣氛轉趨審慎。

我們認為，今年年底前，投資者暫時可先以保住過去數月信貸市場急升所帶來的收益為策略

，持有高質素及流動性高的證券，並採取中性信貸息差持倉及短存續期部署。

《首源投資北亞洲區分銷業務部董事 譚家駿》

