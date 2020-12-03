小米騰訊反彈，匯控收破２５０天線，港股升１９５點報２６７２８

《經濟通通訊社３日專訊》隔晚美股三大指數因私人企業職位數據欠佳而表現反覆，惟民主

黨同意以跨黨紓困方案為談判基礎，標指創出收市新高。港股方面，部分重磅科指股未受累於美

國眾議院通過被認為限制中概股上市的《外國公司問責法》，經歷昨日急跌後回升。恆指開升

９０點報２６６２３點，醫藥板塊反彈，本地銀行股繼續造好，大摩看好內地旅客將在明年第二

季至第三季回升，更新多隻本地收租股評級及目標價，刺激領展（００８２３）和九置

（０１９９７）上揚。恆指升幅最多擴大至２４９點見２６７８１點，最終收報２６７２８點，

升１９５點或０﹒７４％，主板成交１３５４﹒５億元跌２５﹒４７％。國指收報１０５８６點

，升１２點或０﹒１２％。

重磅科指股回升，科指反彈９１點或１﹒１７％報７９４０點。

重磅股方面，中移動（００９４１）升１﹒１７％，報４７﹒４元；港交所（００３８８）

升１﹒３２％，報３８４﹒８元；友邦保險（０１２９９）升０﹒６８％，報８８﹒９元。中國

官媒預料降準機會減，建行（００９３９）跌１﹒９４％，報６﹒０６元。

Ａ股兩市個別發展，上證綜指收報３４４２點，跌７點或０﹒２１％；深證成指報

１３９７０點，升９點或０﹒０７％。兩市總成交８２６３﹒５３億人幣減少６﹒２％。



＊美通過《外國公司問責法》，網易軟逾１％跑輸科指股＊



美國眾議院一致通過《外國公司問責法》，規定上市公司必須披露公司是否由外國政府持有

或控制，否則將被除牌，如果外國公司連續三年未能通過美國上市公司會計監督委員會的審計，

將禁止在美國任何交易所上市，法案待總統特朗普簽署後立法生效。在美國有上市的中資股個別

發展，寶尊電商（０９９９１）升３﹒２１％，報１０２﹒９元；萬國數據（０９６９８）軟

０﹒０６％，報８７﹒９元；新東方（０９９０１）跌３﹒５４％，報１２２５元；再鼎醫藥

（０９６８８）跌１﹒２６％，報８２５﹒５元；網易（０９９９９）跌１﹒２３％，報１３６

元，為表現最差科指股。

小米（０１８１０）上日急跌拖低重磅科指股表現，今反彈４﹒１２％，報２５﹒３元；美

團（０３６９０）續跌０﹒７２％，報２７５﹒８元；騰訊（００７００）揚２﹒６１％，報

５８９元；阿里巴巴（０９９８８）升０﹒８６％，報２５７﹒４元；京東（０９６１８）升

１﹒６６％，報３３１﹒４元。



＊匯控收漲逾２％，再創逾八個月高＊



大摩預計，來自內地旅客數量將在明年第二季至第三季開始反彈，因此香港零售市場將迎來

兩年恢復期。九置將是奢侈品零售銷售回暖的主要受益者，將其目標價大幅上調五成，九置走高

４﹒２％，報３８﹒４５元。該行把領展評級同樣升至增持，目標價升一成一，認為領展是行業

中為數不多能在２０２１財年仍可實現分紅增長的，領展漲５﹒６７％，報７０﹒８元；置富

（００７８８）評級獲上調至持平，升２﹒１７％，報７﹒０６元。新地（０００１６）軟

０﹒１％，報１０３﹒７元。恆隆（００１０１）跌１﹒３５％，報１９﹒０６元。

本地銀行股繼續造好，匯控（００００５）收升２﹒１２％，報４３﹒４元，再創逾八個月

高，亦為去年１０月２５日以來再度收企２５０天線以上；同系恆生（０００１１）獲摩通上調

目標價近３９％，評級升至增持，收升０﹒９６％，報１３６﹒８元。東亞（０００２３）跌

０﹒５９％，報１６﹒９２元；中銀（０２３８８）升０﹒４％，報２４﹒９元；渣打

（０２８８８）揚３﹒６９％，報５０﹒６元。



＊澳門否認睹場引數字人幣作籌碼兌換，金沙升近２％＊



外電昨日引述消息報道，澳門正研究在睹場引入數字人民幣用於兌換籌碼，賭場中介或需退

出行業。澳門政府即日發聲明否認相關報道不實，濠賭股走高，銀娛（０００２７）升

１﹒１６％，報６１﹒０５元；金沙（０１９２８）升１﹒６４％，報３４元；新濠國際

（００２００）微升０﹒９１％，報１５﹒４６元；澳博（００８８０）升０﹒１１％，報

９﹒１５元；永利（０１１２８）升０﹒８８％，報１３﹒６８元。

醫藥股反彈，石藥（０１０９３）續走高５﹒９１％，報７﹒８９元，為本日表現最佳恆指

及國指成份股。中生製藥（０１１７７）連跌兩日後今反彈０﹒９％，報６﹒７１元。百濟神州

（０６１６０）股東擬售美國存託股，麥格理將其評級下調至跑輸大市，股價挫１﹒９５％，報

１３６﹒１元。早前遭股東減持的康方生物（０９９２６），獲大摩及中金繼續唱好，評級分別

為增持和跑贏大市，反彈６﹒７９％，報２５﹒９５元。藥明生物（新）（０２２６９）升

２﹒４２％，報７８﹒３元。（ｎｓ）

