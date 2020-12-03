《樓市點評－汪敦敬》施政報告與地產霸權

《樓市點評》因為西方各國對中國的敵意針對及聯合圍堵，已經到了不講道理、無原則、甚

至連指控也不需要證據的局面，而到了這時刻中國已無所顧忌，西方國家更不需要修飾敵意了，

香港政客就已經失去了「出師有名」的利用價值，香港政局包括暴動也開始塵埃落定，香港未來

要處理的是面對更加重要的深層次矛盾，即是說我們內部的利益分配。



因此「明日大嶼」和施政報告決定的政策亦成為了一眾既得利益者游說的戰場！



很多人對「明日大嶼」都是認識很表面，大家想一想「明日大嶼」為何出現？大家就明白矛

盾有多深了。



香港本來就是有充足的土地，但是因為各大既得利益者爭持不讓步之下，所以釋放出來的土

地很少，亦因此才有「明日大嶼」這個需要，希望利用大量增加土地去化解現在的僵局，只是產

生「明日大嶼」的矛盾前因不去解決，這個矛盾一樣伸延到去「明日大嶼」這更大利益的計劃，

甚至之前提過的桂山島上，何況很多時選特首背後都會見到一些富豪的身影，還有不少環保人士

背後的金主，一個世紀工程背後究竟有幾多既得利益者？



曾幾何時，市場上除了「明日大嶼」之外，還有桂山島計劃，行內人應該明白有段時間說客

精英盡出！很多都是支持利益集團的！我相信這是一個世紀之爭！



結果桂山島推廣不久之後，特首就出面說中央並沒有跟她說過！不久施政報告也要延期推出

了！



今期施政報告對私樓未來的供應只是概括的數字，實際落地的供求甚少著筆，「明日大嶼」

主要都是交代公營房屋上的建設，私樓的供應欠奉，因此，其實施政報告並未好好分配房地產的

利益，亦等於香港的其中一個核心矛盾還未有處理方案！



桂山島的利益矛盾對中央來說是分配土地，還有一個中央要擺平的就是珠海的利益，桂山島

的填海部分正正是珠海的範圍，究竟中央如何平衡呢？



我們在施政報告還看到兩大重點是值得我們去深思的，一是香港機管局入股珠海機場！這是

一個巨大利益！珠海在大棋局規劃上並沒有國際機場，但是和香港合作之後就可以在航空上升格

了！香港還在「港車北上」計劃裏面和珠海有合作！珠海和香港加緊合作，我認為這是重要的啟

示。



施政報告內最堅實的部分其實就是港珠澳大橋，到了１２月，港珠澳大橋這世紀工程才正式

透過屯赤隧道公路通車連接九龍半島！和之前只是接駁大嶼山之後，再經過收費的青嶼幹線婉轉

去到香港市區是有很大分別的，這是一個重要的里程碑，但很多人卻忽略了。



屯赤隧道公路和青嶼幹線這即將轉為免費的通道地帶大大貢獻了香港和珠海的聯繫。在新界

區來說受影響的人是超過２００萬，是可以透過屯赤隧道公路去到珠海，很多人忽略屯赤隧道公

路開通之後，只要１０分鐘由屯門碼頭就可以去到香港國際機場，而在屯門碼頭去珠海不會遠得

過由屯門碼頭出九龍太多，在這個堅實的基建裏面，我認為屯赤隧道公路是會大量吸收香港的經

濟能量，在未來幾年是會令到整個局面有新的景象。



中國有句說話：「鷸蚌相爭，漁人得利。」事實上，如果香港房地產在後市愈做得不夠供應

，對珠海就有愈大好處，就愈多人透過港珠澳大橋住在香港，生活在珠海也可以，既得利益者如

何龍爭虎鬥？我認為香港人不需要理會這些鬥爭，我們只要知道對香港人最大好處就是甚麼計劃

也做，市場會調節，填海方案Ａ要、填海方案Ｂ也要、郊野公園要開發、棕地也要開發，全部開

發，多管齊下，就是對香港人最大利益的！！



一些指導你抗拒造地的文章最好不要理會，小心！既得利益者的說客遍布不同角落。

《祥益地產總裁 汪敦敬》

