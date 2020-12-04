《缸邊麗評－熊麗萍》新經濟股集資或續有來，下一隻是……

《缸邊麗評》小米集團（０１８１０）及比亞迪股份（０１２１１）進行集資計劃，令市場

憂慮新經濟股集資陸續有來，對於仍在發展或擴張階段的新經濟企業而言，新資金需求亦較大，

而股價自上市以來累積一定升幅的新經濟股，將有較大機會集資，當中包括生物科技，醫療及新

能源板塊。



＊集資規模似二次上市＊



在小米及比亞迪公布集資之前，平安好醫生（０１８３３）於今年九月底亦發行新股集資

７８﹒３億元，集資額僅略少於２０１８年５月上市集資的８７﹒７億元；換言之，在上市兩年

多之後，集團差不多再來一次招股集資，但由於股價較招股的定價５４﹒８元已漲升一倍，因此

，今次發行股數只為８０００萬股新股，相當於首次發行新股的一半，配發新股的的誘力大。

同樣在２０１８年上市的小米集團本周三（２日）亦公布發行１０億股新股，每股

２３﹒７元，集資２３７億港元，這與集團在２０１８年７月上市集資的２４０億元接近；換言

之，從集資金額看，今次配股集資亦可被視為「第二次招股上市」。由於配股前收市價

（２６﹒１５元）較當年招股的定價１７元漲升五成，因此，今次發行股數只為１０億股（首次

上市發行

２１﹒７９億股）。除了配股之外，集團亦透過發行可換股股債券再籌集６７億港元（發行

８﹒５５億美元七年期可換股債券，初步換股價為３６﹒４７元），換言之，今次共集資達

３００億港元。



＊平醫現水平整固＊



至於集資款項的用途，平安好醫生及小米集團均與用於未來拓展業務有關。平安好醫生清楚

列明配股所得款項將用於進一步發展核的心業務，包括整合線上線下醫療服務網路、擴張自建醫

療團隊以及擴充第三方合作醫生網絡等；反映集團上市的資金已不足應付未來發展，而集團目前

仍處於虧損狀態，因此須在市場上再集資以保持業務發展。平安好醫生今年虧損雖有收窄，但估

計轉虧為盈要待２０２２年才實現，加上京東健康（０６６１８）上市，市場多了一個選擇，估

計短期股價仍在現水平整固。



＊小米維持買入＊



正如前面所說，集資對股價的影響亦視乎資金的用途，小米集團計劃將資金用於增加營運資

金以擴大業務發展，增加主要市場的市場份額，並投資於戰略生態系統，均有利於集團未來發展

。集團今年第三季在全球手機出貨量中，重返全球第三位，而在智能手機、互聯網及物聯網的業

務發展策略料成為保持盈利增長的關鍵。華為落實出售旗下榮耀品牌手機，內地手機市場將有新

發展格局，小米趁機加強拓展市場佔有率，為進一步發展其生態產業鏈作部署，長遠對股東反而

有利，股價短期或需作整固，筆者維持買入建議。



＊美團有機會配發新股＊



以此推算，美團點評配發新股的機會不能抹煞，在２０１８及２０１９年上市的新經濟股，

股價一定升幅及有的資金需要的生物科技股及新能源股的配股集資機會及誘因甚大。

《駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍》



＊筆者並無持有上述股份

