  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/12/2020 16:54

《股金豐采－涂國彬》金價反彈待紓困，千九關前見阻力

　　《股金豐采》美國大選後，疫苗不斷有好消息，市場情緒明顯改善，投資者湧入風險資產，
過去一個月美國股市不斷創新高。相對的，安全資產變得沒有之前那樣吸引，面對沽壓。
　
＊全球主要央行態度謹慎＊
　
　　不過，疫苗距離真正落地供給普羅大眾還要時間，投資者興奮了幾天也不敢太樂觀，主要央
行也沒有改變謹慎的態度，還將繼續推動寬鬆的貨幣政策，這就讓避險資產還是有一定的買盤支
持。
　　美國通過紓困方案的可能性增加，美元延續近期的跌勢，周二（１日）更是低見
９０﹒９９１，創下兩年半新低。加上最新的小非農數據不樂觀，讓投資者對於即將在周五（４
日）公布的非農持謹慎態度，美元沽壓難除。金價則從低位反彈，已經連續上漲兩日，重拾５和
１０日線，預料目前還能有反彈，但要馬上重上１９００美元水平不容易。
　
＊鉑金動能強勁，或創年內新高＊
　
　　鈀金維持震盪，目前圍繞２４００美元上落，好在下行空間暫時有限，下一個目標是
２６００美元。
　　相對鈀金，鉑金的動能就強勁多了，拜登上台將加大新能源相關產業的發展，給鉑金帶來動
能。原本鉑金還在９００美元下方震盪，上個月開始不但升破改阻力，本月初還突破１０００美
元，１２月２日高見１０２３﹒５美元，正朝著年內高位上攻，後市延續上行概率大。隨著疫苗
出爐，經濟不斷被修復，鉑金未來挑戰１２００美元也是有可能的。
《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）

（權益披露：本人涂國彬為證監會持牌人士，本人及╱或本人之聯繫人並無直接持有所述股份，
本人所投資及管理的基金持有ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）╱招金（０１８１８）╱紫金
（０２８９９）╱江銅（００３５８），港股市場以外的黃金ＥＴＦ╱白銀ＥＴＦ╱礦業股之財
務權益。）

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事03/12/2020
《京城近觀》對濫用人臉識別說不！
財經熱話03/12/2020
「摩笛」唱好本地收租股　領展九置放升
FOCUS03/12/2020
【FOCUS】中概股倒數退市?　華爾街用腳投票
開市Good Morning03/12/2020
《開市Good Morning》林家亨：小米24元長揸絕對安全
中國故事02/12/2020
《神州經脈》拜登稱暫不取消中國關稅　滬綜指尾盤倒跌外資流出
財經熱話02/12/2020
小米配股拖累　匯控奮撐起　港股好淡爭持
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞BallinHK木板球衣製品

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>