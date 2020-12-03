《股金豐采－涂國彬》金價反彈待紓困，千九關前見阻力

《股金豐采》美國大選後，疫苗不斷有好消息，市場情緒明顯改善，投資者湧入風險資產，

過去一個月美國股市不斷創新高。相對的，安全資產變得沒有之前那樣吸引，面對沽壓。



＊全球主要央行態度謹慎＊



不過，疫苗距離真正落地供給普羅大眾還要時間，投資者興奮了幾天也不敢太樂觀，主要央

行也沒有改變謹慎的態度，還將繼續推動寬鬆的貨幣政策，這就讓避險資產還是有一定的買盤支

持。

美國通過紓困方案的可能性增加，美元延續近期的跌勢，周二（１日）更是低見

９０﹒９９１，創下兩年半新低。加上最新的小非農數據不樂觀，讓投資者對於即將在周五（４

日）公布的非農持謹慎態度，美元沽壓難除。金價則從低位反彈，已經連續上漲兩日，重拾５和

１０日線，預料目前還能有反彈，但要馬上重上１９００美元水平不容易。



＊鉑金動能強勁，或創年內新高＊



鈀金維持震盪，目前圍繞２４００美元上落，好在下行空間暫時有限，下一個目標是

２６００美元。

相對鈀金，鉑金的動能就強勁多了，拜登上台將加大新能源相關產業的發展，給鉑金帶來動

能。原本鉑金還在９００美元下方震盪，上個月開始不但升破改阻力，本月初還突破１０００美

元，１２月２日高見１０２３﹒５美元，正朝著年內高位上攻，後市延續上行概率大。隨著疫苗

出爐，經濟不斷被修復，鉑金未來挑戰１２００美元也是有可能的。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



（權益披露：本人涂國彬為證監會持牌人士，本人及╱或本人之聯繫人並無直接持有所述股份，

本人所投資及管理的基金持有ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）╱招金（０１８１８）╱紫金

（０２８９９）╱江銅（００３５８），港股市場以外的黃金ＥＴＦ╱白銀ＥＴＦ╱礦業股之財

務權益。）

