《鍾之日記》恐遭美退市，中概股腳軟

《鍾之日記》１２月３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



繼美中經濟安全審查委員會（ＵＳＣＣ）周二（１日）明言，加大對美國投資中企的審查力

度後，眾議院周三（３日）再接再厲通過《外國公司問責法案（ＨＦＣＡＡ）》。法案稍後料經

總統特朗普簽署。根據議案若美監管機構無法審查財務審計底稿，一眾中概股可能被要求從美國

退市。另外，美國擴大對中國新疆的經濟施壓，禁止新疆產棉花進口。

中國外交部發言人華春瑩今日就此再回應指，堅決反對美方將證券監管政治化的做法，該案

如果最終成法，最終將損害美國資本市場的國際地位。她又指美國政客一直在炮製強迫勞動的虛

假新聞，其行為破壞了市場規則。

香江魚缸經歷昨日急跌後回升。恆指開升９０點報２６６２３點，醫藥板塊反彈，本地銀行

股繼續造好，恆指升幅最多擴大至２４９點見２６７８１點，最終收報２６７２８點，升１９５

點或０﹒７４％，主板成交１３５４﹒５億元跌２５﹒４７％。



＊Ａ場錄得兩連跌＊



隨著疫情後生產生活秩序逐漸恢復正常，內地服務業持續加速恢復。今日公布的財新１１月

中國服務業ＰＭＩ錄得５７﹒８，為２０１０年５月以來的逾十年半次高位，僅次於２０２０年

６月。祖國股市周二創下３４個月以來收市新高，其後兩日沽壓籠罩，今日持續好淡爭持，醫藥

板塊大漲，惟煤炭、有色等周期股領跌，滬綜指跌０﹒２１％，報３４４２﹒１４點，錄得兩連

跌。兩市成交８２６３億元人民幣，較上日（２日）增加６％。



＊美法案劍指中概股，新東方、網易腳軟跌＊



美國眾議院表決通過限制中資企業在美上市的《外國企業問責法》。法案規定如果外國公司

連續三年未能通過美國公眾公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）的審計要求，將被踢出美國任何

交易所。雖然法案無表明針對中國企業，但此前議員已明是加強限制中概股。

該項立法早於今年５月已輕鬆在參議院通過限，今次在眾議院亦獲得跨黨派支持，議案只待

總統特朗普簽署成法。分析指，隨著中美兩國關係進一步惡化，加上瑞幸咖啡今年爆出會計醜聞

，令美方關注中資企業問題。

現時在美上市的中國公司約有２１８家，總市值２﹒２萬億美元，其中包括１３家國企，如

三大電訊商、三桶油等。而以隔夜美股收市價計，市值前三甲分別為阿里（０９９８８）、拼多

多、京東（０９６１８）。

不過，回港二次上市的股份今日只個別發展，新東方（０９９０１）挫３﹒５％，網易

（０９９９９）跌１﹒２％；惟阿里升０﹒９％。

市傳京東物流正就其香港ＩＰＯ尋找牽頭行，集資約２０－３０億美元，預料最快明年上半

年開展上市程序。京東收升１﹒７％。



＊疫苗時代快到來，醫藥股摩拳擦掌＊



令全世界困擾的新型冠狀病毒疫情，接近一年後終於見到曙光，英國監管機構周三表示，可

於下周上市輝瑞╱ＢｉｏＮＴｅｃｈ疫苗，可提供高達９５％的保護率，高危人群可在幾天內開

始接種，假如在接種疫苗後英國新增確診數字大幅下降，對全人類而言都是天大喜訊。

美國方面，美國衛生與公共服務部部長阿扎表示，部分民眾可能會在聖誕節前開始接種疫苗

，美國食品及藥物管理局的外部顧問團將在下周四（１０日）開會評估輝瑞的試驗數據。

至於俄羅斯方面，總統普京已下令，下周開始進行大規模疫苗接種，俄羅斯此前聲稱該國研

發的疫苗有效率也達到了９５％。

中國有多家公司也在進行疫苗的第三階段試驗，但至今仍未公布結果。國務院副總理孫春蘭

在北京調研新冠病毒疫苗研發和生產準備工作，指示要繼續科學嚴謹推進疫苗ＩＩＩ期臨床試驗

，嚴格按照法律法規和國際認可的技術標準做好審評審批工作，確保疫苗安全有效、經得起各方

面檢驗。

與輝瑞合作的內地藥廠復星醫藥（０２１９６）今日價升３﹒７％，自行研發疫苗的康希諾

（０６１８５）漲２﹒６％；其他醫藥股亦普遍走高，康方生物（０９９２６）漲６﹒８％，麗

珠醫藥（０１５１３）升４﹒３％，信達生物（０１８０１）漲３﹒９％，藥明康德

（０２３５９）走高３％。



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