《投資心得－潘鐵珊》小米發揮「手機ｘＡＩｏＴ」戰略優勢

《投資心得》小米集團（０１８１０）於國內生產及銷售智能手機及智能家電等，集團發布

了截至今年９月３０日止的第三季收入１７５４億元（人民幣．下同），比去年同期上升１７﹒

４％；期間利潤錄得約１１５﹒２億元，同比上升５０﹒２％。受惠ＩｏＴ及生活消費產品分部

迅速增長，集團的整體增長有望持續。



＊ＩｏＴ及生活消費產品分部迅速增長＊



集團在手機分部的一系列戰略調整漸見成效，持續強化了在中國大陸中高端手機市場的地位

。除了智能手機分部外，互聯網業務亦持續多元化，值得留意。集團第三季度持續推進「手機ｘ

ＡＩｏＴ」核心戰略，取得顯著成效。受矚目的ＩｏＴ及生活消費產品分部方面，收入錄得１８

１億元，同比增長１６﹒１％。集團持續將大家電作為ＡＩｏＴ策略的重要元素，強調設計與智

能體驗。

此外，集團將繼續開拓全球市場，境外ＩｏＴ及生活消費產品收入同比增長５６﹒２％，創

單季度歷史新高。隨著來年集團進軍更多新的國際市場，看好其能透過進一步深入智能家電市場

，為進一步提高銷量打下基礎。



＊考慮２５元買入，上望３２元＊



隨著集團從純硬件生產轉型至家居方案解決，可見在未來小米會進一步豐富國內的互聯網服

務，並繼續擴展客戶群體。同時，集團會續取積極擴展快速發展的ＩｏＴ互聯網服務的方針，如

電視互聯網服務及海外互聯網服務等，並繼續發展互聯網金融及有品電商平台，以求將服務覆蓋

擴展至非小米智能手機用戶。由此可見，集團在國內以至海外均有偌大的增長空間，故於中長線

看好。集團堅持持續投入技術研發，尤其於「５Ｇ＋ＡＩｏＴ」方面的重點投入，將能持續擴大

其在ＩｏＴ方面的領先優勢。可考慮於２５港元買入，上望３２港元，跌穿２２﹒５０港元止蝕

。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者無持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄

逢周四刊出）

