《財金樂道－陳樂怡》Ａ股短線平穩偏好，留意互聯網政策風險

《財金樂道》受惠疫苗進程理想及美國總統大選結果明朗化，帶動市場的樂觀情緒，恆指一

度突破２６８００點及２７０００點等主要關口，不過於２７０００點見較大阻力。事實上，恆

指由９月尾的低位計，累積升近３８００點，加上中間亦有多個上升裂口有待回補，出現調整亦

屬合理。

臨近年結基金傾向鎖定利潤，加上市場憂慮在明年１月美國總統正式交接權力之前，中美緊

張局勢將再次加劇，預期高位或有一定獲利回吐壓力，恆指支持於２６０００點。然而，預計資

金將繼續流入包括中港在內的亞洲市場，短期的調整，將給予投資者低吸機會。



＊美股調整風險增加＊



美國總務管理局通知拜登，可以準備展開權力交接工作。鑒於拜登在多個搖擺州份明顯領先

，特朗普基本上難以扭轉敗局，雖然特朗普仍表示要訴訟，但總務管理局的舉動，可反映特朗普

實際上已承認落敗，現時的高調訴訟，或只是保留對其支持者的影響力。

美股方面，當地疫情持續，不過憧憬疫苗可快將開始接種，加上特朗普願意展開政權移交工

作，以及受金融市場歡迎的耶倫獲委任為財長，帶動道指於１１月升近１０％，更創自１９８７

年以來最大單月漲幅。市場料拜登上任後，其貿易取態有望較為溫和，緩和貿易戰的壓力，加上

共和黨或可控制參議院，亦可降低加稅機會，支持市場的整體風險胃納。

後市方面，雖然美國疫情仍較嚴峻，而且１１月的累積升幅顯著，在市場已消化大部分的利

好消息下，美股調整風險明顯增加。不過，目前市場流動性仍較充足，加上見到部分企業增強回

補庫存，帶動包括銅及鋁等的商品價格上升，反映企業對未來經濟前景及需求趨於樂觀，在資金

未明顯流入避險資產的情況下，料美股調整的幅度仍有限，道指支持位於２９０００點。



＊關注內銀及內險股＊



受疫情影響，消費者轉向網上購物，帶動網上銷售表現。根據市場數據，美國於黑色星期五

的線上消費額按年升２１﹒６％至９０億美元，創史上新高，而於網絡星期一更有望達１２７億

美元水平。不過，實體店的銷售則明顯回落，年內至今，全美國的零售商店客流量跌逾四成，投

資者需留意網購銷售的上升或未必能抵消實體零售商所受的負面衝擊。由於疫情將繼續影響當地

消費者的儲蓄及可支配收入，美國零售行業具較大不明朗因素。

雖然美國繼續擴大針對投資中資企業的名單，同時亦可能禁止部分中國企業在美國交易所交

易，不過對中國股市未有帶來太大影響，上證綜合指數升至接近年內的高位水平。事實上，近期

內地的經濟數據持續改善。加上中證監主席發文表示，發展直接融資是資本市場的重要任務，要

大力推動長期資金入市，預計中國股市未來前景仍樂觀，料Ａ股短線仍可維持平穩偏好的格局。

內地重申貨幣政策正常化，不搞大水漫灌，同時保障市場流動性。利率及債券息率回穩，將

有利於內銀及內險股。南下資金積極買入工行（０１３９８）及建行（００９３９）。滬深

３００指數突破５０００點水平，連同銀保監早前取消險資財務性股權投資的行業限制，利好內

險股的投資收益。而行業的重心已轉向明年初的開門紅，建議關注國壽（０２６２８）、新華保

險（０１３３６）。

另外，彭博消息指出，螞蟻正與監管機構商議向其小額貸款業務注資，螞蟻亦放慢其將現有

貸款透過證券化出售的步伐。另一方面，消息指京東數科亦考慮改變上市計劃。事實上，國內監

管當局收緊對互聯網監管。其中，數碼平台的壟斷以及互聯網貸款是主要被監控的對象。由於相

關監管法則的初稿仍未出爐，短期互聯網行業的政策風險不低，投資者宜持較謹慎態度。

《凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡》



陳樂怡為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：

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