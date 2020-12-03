【國務會議】李克強：部署加快做好ＲＣＥＰ生效實施工作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》國務院總理李克強１日主持召開國務院常務

會議，部署加快做好區域全面經濟夥伴關係協定（ＲＣＥＰ）生效實施有關工作，維護自由貿易

，拓展合作共贏新空間。

會議指出，作為協定成員國，中國要以自身行動積極推動協定落地生效，這方面有大量緊逼

的工作要做。會議要求，一是加強部門間協同配合，加快完成國內核准程序，推進貨物貿易、服

務貿易、投資、自然人移動等領域開放，推進在貿易投資自由化便利化、知識產權保護、貿易救

濟、電子商務、政府採購、中小企業和經濟技術合作等方面實行更高標準規則。



＊落實投資負面清單承諾，清單之外不得新增外商投資限制＊



二是針對協定實施後區域內貨物貿易零關稅產品數量整體上將達９０％等，要在關稅減讓、

海關程序簡化、原產地規則技術準備、產品標準統一和互認等方面，抓緊拿出實施協定的措施，

對快運、易腐等貨物爭取實現６小時內放行。協定中服務貿易總體開放承諾顯著高於成員國間現

有自貿協定水平，要按照我國對研發、管理咨詢、製造業相關服務、養老服務、專業設計、建築

等諸多服務部門作出的新開放承諾，逐一落實開放措施。落實投資負面清單承諾，清單之外不得

新增外商投資限制。兌現首次在自貿協定中作出的知識產權全面保護承諾，將著作權、商標、地

理標誌、專利、遺傳資源等全部納入保護範圍。落實電子認證和簽名、在線個人信息保護、網絡

安全、跨境電子方式信息傳輸等條款。

三是抓緊梳理完善與協定實施相關的規章制度，確保協定規定的約束性義務執行到位，確保

國內行政措施和程序合規。四是面向地方、商協會和企業加強協定實施宣介培訓，使各方面尤其

是廣大企業熟悉和掌握協定規則，全面認識更大範圍、更高標準開放與競爭帶來的機遇和挑戰，

努力在市場競爭中拓展合作發展空間。

