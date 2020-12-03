《思前想後－郭思治》港股走勢略見反覆，但技術上無明顯逆轉

《思前想後》踏進１２月份首個交易日，大市表現尚算穩守，恆指亦在反彈中再重越１０天

線（約在２６５７６點左近）。惟目前只是１２月份之初旬，暫仍不能定斷大市屬先低或是先高

。一般而言，需至上旬之後期才能得知月內形態。但恆指既能重越１０天線（約在２６５７６點

左近），至少代表大市雖於周來略見反覆，但情況尚不算太差。嚴格而言，只要恆指一日仍能抓

緊１０天線左近，技術上該不會有太明顯之逆轉。



＊大市或下試２５３７５點＊



談到調整，不妨計一計。大市自９月２５日低位２３１２４點開始之中期反彈，至１１月

２５日高位２７０４０點止計，經過八周之上升後，累積升幅已達３９１６點。論幅度實不算少

，故技術上確需稍作消化及回吐。而自１１月２５日高位２７０４０點開始之回調，暫初見喘定

於１１月３０日之低位２６３２２點，即大市暫自高位回吐７１８點。相對３９１６點之升幅計

，大市暫回調升幅之１８％。論跌幅並不嚴重，技術上看，如大市需回調升幅３９１６點之三份

一，則恆指可能會進一步下試２５３７５點。即是說，短期後市可能仍會逐見反覆。但需指出，

經過適量調整及消化後，大市仍會候機作進一步之推升，而自９月２５日低位２３１２４點開始

之上升，技術上該有機會及條件發展成新一潮之中期升浪。



＊若買盤配合，後市可挑戰年初高位＊



拉闊一點看，由於恆指已曾成功重越今年７月７日之高位２６７８２點，故一旦買盤積極，

大市該可進一步上試２月１７日之高位２８０５５點。大市如能成功升越此關，再往上望的目標

該為今年１月２０日之高位２９１７４點，此亦為２０２０年度暫時之高位。當然，此只是屬中

期後市之上望目標，並不代表大市能在本月底前突破此點，但至少可代表對整個中期後市之憧憬

是較為樂觀。當然，要做到此點，恆指必需繼續穩守所有常用平均移動線之上，而成交金額亦必

需重越１５００億元或以上。



＊新經濟股整固後或重整升浪＊



新經濟股持續處中期急升後之正常消化中，惟從近期所見，即使此板塊仍處整固之中，由於

沽壓不大，故整個板塊只是處拉鋸不明的狀態。至低限度，騰訊（００７００）已漸升離早前之

低位５５１元，阿里巴巴（０９９８８）亦漸升離２４５元，而美團點評（０３６９０）亦升離

２７０元。另外，京東（０９６１８）亦同樣升離３００元。單從技術上看，整個新經濟股只屬

急升後之消化及整固，估計資金一旦再重投上述股份，該有機會再重整升浪。

至於個別舊經濟股，匯控（００００５）自２７﹒５０元開始之反彈，至４２﹒９５元止計

，股價已反彈達１５﹒４５元或５６％。國泰（００２９３）自５﹒１５元開始之反彈，至

７﹒６３止計，亦已反彈２﹒４８元或４８％。即是說，最差時刻該已過。

《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）

