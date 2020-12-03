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即市新聞

03/12/2020 10:07

《輪證高清－孫明哲》了解窩輪特性及引伸波幅風險（一）

　　《輪證高清》近日筆者收到不少有關窩輪不跟行的提問，在了解的過程中發現投資者對窩輪
的特性及引伸波幅風險等仍有不明白的地方，所以希望於本欄透過一系列的文章為投資者說明清
楚，讓投資者更了解窩輪的風險，從而針對這些風險，挑選更合適的產品，更有效利用窩輪的特
性追蹤正股。
　　窩輪並非正股，是正股的衍生工具，是一種期權。認購證是一種權利於到期日時以行使價換
取正股，這個權利的價值就是窩輪的價格。由於有期限的關係，所以窩輪的價格不單單只受正股
價的影響，而且還受其他因素如年期、正股的波動性的影響。窩輪投資者一般都希望所持有的窩
輪較受正股變化影響而非其他因素，所以要觀察產品特性去選擇產品。
　　以認購證來說，當正股價越高於行使價時（稱為價內），即到期時高於行使價的機會（被行
使機會）會越高，窩輪價格變動會越接近正股，相反，當正股價低於行使價時（稱為價外），窩
輪最終被行使的機會會變低，窩輪價格變動跟正股價的關係較疏離。我們有一個專門的數據去量
度窩輪最終被行使的機會，就是「對沖值」，對沖值越高，窩輪價格就會越接近正股的特性。換
言之，價內證較具正股性，而價外證則較具期權性，即會更易受其他因素影響。
　　正所謂「針無兩頭利」，雖然對沖值高的產品會較具正股性，但同時價格高令產品的槓桿降
低，有違利用窩輪槓桿效應的初衷。而對沖值低的產品則價格較低、較具期權性，但跟正股價關
係較疏離，同時較易受其他因素影響。因此在選擇產品時要從中作出平衡，我們會於往後的文章
討論更多特性及風險，最後綜合一個較合適的選輪方法。《高盛董事總經理　孫明哲》
《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

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