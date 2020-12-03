《法證攻防－林恩》新舊經濟板塊輪換

《法證攻防》１１月份恆指單月大漲約１０％，較為明顯是資金於新舊經濟板塊之間的輪換

，阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）先後於１０月底及１１月初創下歷史高位，雖

然兩者於第三季業績上也錄得強勁增長，但股價仍從高位大幅調整，前者阿里巴巴由３０９﹒４

元高位回吐至最近２５５元附近，跌幅約１８％，而騰訊亦由６３３元回吐至５８０元之下，跌

幅近一成。

其他科技股表現亦偏軟，美團（０３６９０）及京東（０９６１８）雖然業績亮麗，但亦難

逃被沽售的厄運。小米（０１８１０）周三宣布配股及發行可換債，股價復牌一度急跌近一成。

多隻重磅股走勢下滑，恆生科技指數由１１月初高位８５２４點回落至周三收市的７８４８點，

回吐幅度約８％。

與此同時，舊經濟最近頻頻見資金追捧，內銀、內險、匯控成為北水買入常客，匯控

（００００５）１１月份急增逾３０％，但股價距離疫情前的６０元水平仍有約５０％的差距。

中國平安（０２３１８）近日重上９４元，甚至有機會上試今年高位９８﹒０８８元，工行

（０１３９８）及建行（００９３９）亦分別重上２５０天移動平均線。

２０２０年全球經濟大受打擊，傳統經濟大幅跑輸新經濟表現，執筆之時媒體正報道美國輝

瑞疫苗被英國獲准確認，到底２０２１世界能否回復正軌，或是疫情後新舊經濟並行發展，投資

者也應此刻好好考慮明年部署。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》

