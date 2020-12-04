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即市新聞

04/12/2020 17:30

《陸言堂－陳永陸》恒指難大突破，金屬股可留意

　　《陸言堂》消息面上，利好因素實在有限，當中包括有不少配股消息，還有就是美國將中芯
（００９８１）、中海油（００８８３）等股份，正式列入制裁名單之中，同時輝瑞表示，由於
原材料不足，所以疫苗短期的產量較預期為少，所有利淡消息，都似乎沒有為港股帶來太大的壓
力，當然新經濟股有趁低吸納買盤支持，成為了恆指不跌的原因。
　
　　當然，年結將近，不少粉飾活動都會進行，亦會令恆指可以守在２６０００點日關口，可是
不跌並不代表恆指可以突破，尤其是如此多的負面消息，的確會限制港股的升幅，所以要突破
２７０００點的關口，似乎需要多一些消息配合才可，尤其是近日市場似乎又是以一、兩天的炒
作節奏短炒為主，代表投資者根本無意再大舉入市，只求短期利益，這令恆指要出現大幅度的突
破，似乎更難。
　
　　不過，如果以短炒作為目標，那麼一眾金屬股似乎再會成為焦點，其中一直是市場焦點的贛
鋒鋰業（０１７７２）在調整後，再度回升，這絕對是有色金屬股可能再度成為焦點的一個先兆
，其中除了贛鋒之外，其實洛陽鉬業（０３９９３）亦有上升的勢頭，所以下周資金可能會再度
流入鋼鐵及煤炭相關股份，如果調整可以留意。
　
　　與此同時，一眾水泥股其實真的過於落後，內地水泥價格其實持續上升，理論上應該可以利
好一眾水泥股，但相較鋼鐵、有色金屬股，連二、三線的股份近日都顯著上升下，水泥股真的十
分落後，不過資金至今都沒有大舉流入的現象，是否仍然希望多一些數據支持，才會認真考慮有
關股份，還是大家擔心內地明年開展的新基建及地產項目，可能會有所減少，所以影響一眾水泥
股的表現，仍然有待觀察，但既然現時仍然未有上升的勢頭，可先作留意，但以估值計算，一眾
水泥股其實偏低，所以相信如果１月份有多一些盈利數據公布，這些股份仍可望有一輪短期的升
勢，值得留意。《獨立股評人　陳永陸》

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