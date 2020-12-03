《豪匯有期－陳健豪》商品貨幣明年有睇頭

《豪匯有期》感恩節、黑色星期五及網路星期一購物促銷節日告一段落，線上零售數據已經
出爐，美股方面標普５００及納指都創新高，大市氣氛似乎相當樂觀。美匯指數亦跌穿９１﹒７
今年低位，執筆時最低跌至９１﹒１而反彈仍然乏力，似乎要測試２０１８年第一季的支持區
８８﹒２５－９０﹒９３，不過年內再跌空間不大。美元下跌，受累於美國疫情變得更加嚴重，
以及一直都未有新的刺激經濟方案所致。導致美國聯儲局的救市、救經濟的壓力越來越大，對上
一次的聯儲局會議記錄已反映，聯儲局在１２月或最遲明年１月都需要出手。
又到年尾，順便整理一下今年各貨幣表現，執筆時歐元跟瑞士法郎都升值近７﹒５％，至於
澳元跟紐元同樣上升超過５％，日圓則相當窄幅下仍升值近４％，反而英鎊雖然從今年低位
１﹒１４急升近２０００點至１﹒３４水平，但全年暫時只微升１﹒４０％，甚至加元近幾乎平
手，只輕微升值０﹒５％。一眾外幣表現個別發展，其中英鎊及加元雖無甚升幅，但波幅甚大。
當然英國跟歐盟談判乃壓制英鎊的主要原因。
英國方面，不知不覺間又到年尾，即英國脫歐過渡期又在今個月底屆滿，１０月份開始一直
傳出首相約翰遜重啟談判，雙方多次加快開會，亦承受不了無協議脫歐對經濟的衝擊，但實質落
實的協議又欠奉。不過英鎊受惠美元弱勢則繼續上升，執筆時又升至１﹒３４水平，雖然暫未升
穿今年高位１﹒３４８０，不過英國疫情早前重新爆發對經濟復甦時間表進一步推後，２０１９
年高位１﹒３５１４阻力仍然相當大，而２０１８年首季的阻力區１﹒３７－１﹒３８亦相當明
顯，預期明年英國經濟不突出下，仍將跑輸其他外幣。
明年我仍看好人民幣走勢，仍建議大概在６﹒７－６﹒８水平吸納人民幣，目標設在
２０１８年支持區６﹒２－６﹒３之間。而明年市場憧憬低息環球持續，以及疫苗開始接種、經
濟開始復甦，都有利一眾商品價格回升，自然有利商品貨幣表現。澳元兌美元自６月份起已在
０﹒７０００－０﹒７４００之間橫行近半年，預期將守穩在０﹒７０００上方，支持位在
０﹒７２５０左右，一旦最終向上突破，量度升幅可以挑戰０﹒７８甚至２０１８年高位
０﹒８１水平。而紐元兌美元亦擺脫自０﹒６５－０﹒６８的整固區間，近日比較強勢，支持位
分別在於０﹒６９５０及０﹒６８２０，建議在這支持位重新吸納，跌穿０﹒６８００止蝕，目
標先設在０﹒７１８０－０﹒７２００水平，２０２１年有機會反覆挑戰０﹒７５。
《艾德證券期貨董事總經理 陳健豪》
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