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03/12/2020 09:56

【新冠肺炎】消息：指定酒店要自費入住，政府設五成保證入住率

　　《經濟通通訊社３日專訊》政府擬設立「指定酒店」，以集中接待隔離人士回港。《商業電
台》引述消息指，當局設立酒店名單讓抵港人士選擇，費用自付，期間不能離開房間，酒店將提
供一日三餐、親友不能探望，酒店內的餐廳及商舖亦要停業，除非可以由不同的通道進入。
　　報道又指，政府將設五成保證入住率，若指定酒店入住率低於五成，政府將給予補貼。
（ｂｎ）

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