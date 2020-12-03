《日入而息》美國限制中企在美上市，港ＰＭＩ兩年半高，小米反彈

《今天重點》﹡林鄭月娥稱深化中港金融互通，讓香港融入國家發展大局

﹡香港１１月ＰＭＩ升至５０﹒１，創逾兩年半新高

﹡黎智英被控欺詐罪不准保釋，還押至明年４月再訊

﹡傳京東物流尋求明年上半年在港上市，籌２０－３０億美元

﹡本港新增９０宗確診，７９宗本地感染３１宗無源頭

﹡１１月財新中國服務業ＰＭＩ錄５７﹒８，逾十年次高

﹡外交部表示限制中企在美上市法案最終損害美國自身利益；美澳研製導彈對

抗中國，外交部表示為擴張武備找借口



《即日市況》﹡小米騰訊反彈，匯控收破２５０天線，港股升１９５點報２６７２８



《深滬股市》﹡外資續流入，滬綜指高位軟０﹒２１％錄兩連跌



《美元匯價》﹡小心美匯技術性反彈，不宜低位追空；歐元最新報１﹒２１１３╱１５，日

圓最新報１０４﹒３２╱３３



《公司資訊》﹡藍月亮（０６９９３）明起招股，入場費６６４６﹒３１元

﹡有線新聞（０１０９７）管理層表示編採方針維持不變，未來兩年新聞部不

會裁員減薪

﹡信佳（００９１２）指訂單重啟帶動業務回復增長，部分海外訂單轉移至越

南新廠

﹡宏安地產（０１２４３）以３﹒２６億元底價統一大角咀舊樓業權

﹡佳兆業（０１６３８）長沙灣弦雅首批３０伙，入場費３８５萬元

﹡富衛表示本地儲蓄保險保費升近三成，父母策劃家庭財務具挑戰

﹡德琪醫藥（０６９９６）於多個亞太市場提交治療骨髓瘤新藥上市申請

﹡歡喜傳媒（０１００３）擬回購最多３﹒１５億股，涉已發行股份一成

﹡匯豐環球投資管理推出亞洲股票基金，入場費一萬元

﹡大華銀行發行１０億歐元資產擔保債券

﹡中國能源建設（０３９９６）附屬獲越南風電項目框架合同協議

﹡德信中國（０２０１９）１１月合約銷售額按年增６４％

﹡新地（０００１６）雷霆稱瓏珀山下月開售，料明年樓價及成交量增

﹡壹傳媒（００２８２）主席黎智英涉欺詐罪已被還押，對營運無即時重大不

利影響

﹡嘉利國際（０１０５０）料５年內拓個人護理及汽車產品，擬於越南等增設

廠房

﹡澳能建設（０１１８３）附屬公司與澳門綜合娛樂度假村設施發展商訂諒解

備忘錄

﹡時代鄰里（０９９２８）控股股東增持公司１２９萬股，涉約９７６﹒５萬

﹡中國新城鎮（０１２７８）控股股東擬以公開掛牌方式轉讓公司少於３０％

股權



《國企紅籌》﹡越秀地產（００１２３）１１月合同銷售金額按年升４２％



《神州民企》﹡恆大（０３３３３）１１月實現合約銷售金額升２４％至４６１億元人民幣

﹡合景泰富集團（０１８１３）１１月份預售額按年增加４２﹒１％

﹡花樣年控股（０１７７７）１１月銷售額升２１％至約４９﹒５億元人民幣

﹡雅居樂（０３３８３）１１月預售金額按年增２４％至１１０億元人民幣

﹡宏華（００１９６）附屬與廣東火電訂立建造協議，料涉２﹒２億元人民幣



《中國要聞》﹡１１月財新中國服務業ＰＭＩ錄５７﹒８，逾十年次高

﹡住建部等發文，推行「物業＋養老」居家社區養老模式

﹡商務部表示首１０月前１８家自貿區進出口達３﹒８萬億；首十月服務出口

降１﹒８％進口降２３﹒９％；集裝箱周轉不暢推高航運成本，支持加快回

運；積極推進出口管制法相關配套法規立法工作；；澳洲大麥雙反案立案調

查裁決均依據中國法律；回應歐盟等對外資設限，商務部表示各國應攜手共

克時艱

﹡滬市監局將開展專項行動，規範直播帶貨秩序

﹡易方達提高旗下多隻ＱＤＩＩ指數產品申購上限

﹡內地與澳門經貿合作委員會第三次會議召開

﹡浙江正式探索個人破產制度，非法融資渠道空間或收窄

﹡信託業協會表示融資類信託餘額今年首現環比下降

﹡交易中心表示１１月境外機構淨買入債券１２２９億元人民幣

﹡統計稱今年地方債發行創歷史新高，債務率逼近警戒線

﹡內媒稱監管正研究螞蟻重組，或獨立持牌經營金融業務

﹡人行１００億逆回購利率持平，三日共收水２３００億

﹡美國收緊對中國共產黨黨員簽證規定；美官員表示駐休斯敦領館關閉後，逾

千中國研究人員離境

﹡美國禁新疆進口棉花，外交部表示炮製強迫勞動虛假新聞

﹡深圳便利港人措施，提供交通優惠教育便利

﹡港珠澳大橋香港私家車配額增加一千個

﹡微眾銀行再延長蛋殼客戶免還款期２年，但不豁免貸款

﹡據報蘋果再發通知，明年起無版號遊戲將不能於內地上架

﹡中國智慧城市博覽會今北京開幕，香港館展示２６家公司產品或服務

﹡逾千中國研究人員離美，中方斥美方有罪推定政治打壓

﹡外交部表示限制中企在美上市法案最終損害美國自身利益；美澳研製導彈對

抗中國，外交部表示為擴張武備找借口

﹡內地汽柴油價明起每噸上調１５０元和１４５元人民幣

﹡系統重要性銀行評估辦法發布，以差異化監管防範風險

﹡報告稱去年醫療器械營收超７０００億元人民幣，同比增１２％



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒１％，報１３９７７點

﹡台進口商自發不賣「萊豬」，美台經貿談判料掃障礙



《其他消息》﹡林鄭月娥稱深化中港金融互通，讓香港融入國家發展大局

﹡許智峯稱將按行程完成丹麥外訪，不透露家人資訊

﹡遭立會呈請破產，傳梁頌恆已離港現身處美國

﹡律政司發聲明：要求釋放黃之鋒等人是不尊重司法制度

﹡快必譚得志涉發表煽動文字案，還押至明年５月開審

﹡黎智英被控欺詐罪不准保釋，還押至明年４月再訊

﹡多國逾１５０名議員聯署關注１２港人，港府強烈駁斥

﹡邱騰華稱本港經濟收縮在所難免，旅遊氣泡討論過程不會一帆風順

﹡港府明辦「國家憲法日」網上座談會，林鄭駱惠寧致辭

﹡本港第三季港口貨物吞吐量按年下跌５﹒７％

﹡２０２１年到期銀債本月派第４次息，年利率３厘

﹡香港１１月ＰＭＩ升至５０﹒１，創逾兩年半新高

﹡中海外奪啟德地，中原料落成後實用呎價２﹒６萬元起

﹡深股通額度全日用１３﹒１億元；滬股通額度全日用４３﹒３億元，陸股通

淨流入近３６億

﹡銀聯推出ＰａｙｂｙＬｉｎｋ線上支付平台，助商戶開拓線上銷售

﹡中原估價指數ＣＶＩ上升２﹒４７點，９周來最大升幅

﹡新一批保就業名單補貼額１７億涵蓋７﹒５萬人



《新冠肺炎》﹡本港新增９０宗確診，７９宗本地感染３１宗無源頭

﹡國家民航局表示已對１３３個國際客運航班實施熔斷

﹡今年北京馬拉松取消

﹡國家市監總局表示進口冷鏈食品沒核酸檢測報告不得上市

﹡世界衛生組織表示評估將輝瑞疫苗列入緊急使用名單

﹡民政局徐英偉稱不守規矩令疫情爆發，數周內加強執法

﹡俄羅斯下周開展疫苗接種，中國向俄兩航企發熔斷指令

﹡何柏良稱尼泊爾家庭群組或是第四波疫情源頭之一

﹡香港司機密切接觸者染疫，深圳筍崗村南區住戶全隔離

﹡被指正與港府商討４酒店供檢疫，帝盛表示未有定案

﹡羅致光稱當局暫接獲兩宗確診者５０００元津貼申請

﹡立橋人壽推免費新冠肺炎現金保障予全港的士司機

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