  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/12/2020 07:50

《華爾街內望》輝瑞大幅削減疫苗產量目標，美股個別發展納指破頂

　　《經濟通通訊社４日專訊》美國藥廠輝瑞大幅削減新冠肺炎疫苗產量目標，美股周四
（３日）個別發展。
　　美股尾段升幅收窄，道指漲０﹒２９％或８５點，收報２９９６９點。標指跌０﹒０６％或
２點，報３６６６點。納指破頂攀升０﹒２３％或２７點，報１２３７７點。
　　據《華爾街日報》報道指，輝瑞在新冠肺炎疫苗面臨供應鏈障礙，今年疫苗產量目標需要減
半至５０００萬劑，即僅供應２５００萬人接種，公司股價收跌１﹒７％。
　　美國上周初次申請失業金人數下降，但仍維持在７１﹒２萬人高位，而另一項調查顯示，上
月服務業活動放緩至六個月低。　
　　美國參議院多數黨領袖麥康奈爾表示，國會就一項新援助法案取得積極進展，但沒有暗示何
時能達成協議。
　　板塊方面，能源股領漲１％，標普航空股指數漲４％。個股方面，郵輪營運商嘉年華郵輪、
挪威郵輪均躍升逾８％。
　　電動車製造商特斯拉急升５％，高盛將其評級上調至買入，而據路孚特數據，特斯拉是華爾
街交易量最大的股票，交易額約為２５０億美元，是第二位波音逾兩倍。
　　波音跳升５﹒９６％，廉航瑞安航空額外訂購７５部７３７　ＭＡＸ客機。雲端保安服務供
應商Ｚｓｃａｌｅｒ暴漲逾２６％，公司首季營收和獲利勝預期。
　　指標十年期國債收益率跌２﹒６個基點，報０﹒９１９５％。（ａｌ）

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事03/12/2020
《神州經脈》財新服務業PMI逾十年次高　連三日收水滬綜指悶跌
市場動向03/12/2020
恒大汽車利好不斷：獲大股東13億增持 兩日暴漲14%
中國故事03/12/2020
《京城近觀》對濫用人臉識別說不！
財經熱話03/12/2020
「摩笛」唱好本地收租股　領展九置放升
FOCUS03/12/2020
【FOCUS】中概股倒數退市?　華爾街用腳投票
開市Good Morning03/12/2020
《開市Good Morning》林家亨：小米24元長揸絕對安全
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞BallinHK木板球衣製品

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>