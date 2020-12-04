《華爾街內望》輝瑞大幅削減疫苗產量目標，美股個別發展納指破頂

《經濟通通訊社４日專訊》美國藥廠輝瑞大幅削減新冠肺炎疫苗產量目標，美股周四
（３日）個別發展。
美股尾段升幅收窄，道指漲０﹒２９％或８５點，收報２９９６９點。標指跌０﹒０６％或
２點，報３６６６點。納指破頂攀升０﹒２３％或２７點，報１２３７７點。
據《華爾街日報》報道指，輝瑞在新冠肺炎疫苗面臨供應鏈障礙，今年疫苗產量目標需要減
半至５０００萬劑，即僅供應２５００萬人接種，公司股價收跌１﹒７％。
美國上周初次申請失業金人數下降，但仍維持在７１﹒２萬人高位，而另一項調查顯示，上
月服務業活動放緩至六個月低。
美國參議院多數黨領袖麥康奈爾表示，國會就一項新援助法案取得積極進展，但沒有暗示何
時能達成協議。
板塊方面，能源股領漲１％，標普航空股指數漲４％。個股方面，郵輪營運商嘉年華郵輪、
挪威郵輪均躍升逾８％。
電動車製造商特斯拉急升５％，高盛將其評級上調至買入，而據路孚特數據，特斯拉是華爾
街交易量最大的股票，交易額約為２５０億美元，是第二位波音逾兩倍。
波音跳升５﹒９６％，廉航瑞安航空額外訂購７５部７３７ ＭＡＸ客機。雲端保安服務供
應商Ｚｓｃａｌｅｒ暴漲逾２６％，公司首季營收和獲利勝預期。
指標十年期國債收益率跌２﹒６個基點，報０﹒９１９５％。（ａｌ）
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