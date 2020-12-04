《窩輪匯智－劉嘉輝》窩輪條款怎選擇？甚麼是價內證？

《窩輪匯智》市場觀望新冠疫苗及經濟情況有好轉，加上年底長假期將至，整體市場的波動

性收窄，恆指徘徊於２６５００至２７０００點約數百點的區間上落，交投亦相對減少。輪證市

場的資金流同樣有轉靜的情況，資金繼續集中於ＡＴＭＸ等新經濟股身上，特別是將正式加入藍

籌成分股的美團（０３６９０），過去五天好倉有超過１﹒４億元淨流入，為市場最多，其次為

恆指好倉有超過１億元，阿里（０９９８８）亦有超過３８００萬元看好。

恆指波幅指數跌至約半年以來低位，與指數表現呈鏡面走勢，反映投資者預期後市的或有機

會保持較牛皮的走勢。引伸波幅下跌，對一些年期較短及價外的窩輪影響最大，敏感性較高，相

反對一些年期較長及貼價甚至價內的產品，短期波動的影響相對較為溫和。

大家不妨參考以下一個真實例子，平安（０２３１８）股價由１１月初７３﹒３元大幅反彈

，升至周五（４日）９７﹒８５元的高位，升幅為三成或２４﹒５５元之多。市場上行使價於

８３﹒８８元的１００兌１認購證，１２月到期，同日由０﹒０１３元起步，最終周五升至

０﹒１３３元水平收市，升幅近９倍或９２３％，主要原因是股價上升，突破行使價，窩輪由價

外變為深入價內產生了極大的內在值。假如到期結算時，計算內在值的公式為︰（結算價－行使

價）╱兌換比率。以上算式只為窩輪應有的內在值，其市場價格應為內在值加上餘下的時間值。

由於其內在值已較大，來自時間及引伸方面的影響相對較細。

因此，投資者在決定是何等條款應市時，可考慮想要多少的防守性。若持有較中線看法的話

，不妨以相對貼價及中長年期之選，而若想作即市或短線準備，則不妨以較少資金留意價外及年

期較短之選，並有全盤止蝕的準備。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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