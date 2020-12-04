《缸邊隨筆－石鏡泉》馬斯克謂特斯拉會崩盤

《缸邊隨筆》數月前，有朋友問我，怎看特斯拉（Ｔｅｓｌａ）。我告之，可以破產。朋友

愕然，一隻全年升，升、升的電動車龍頭，怎會破產？



２０２０年１２月２日，馬斯克稱，Ｔｅｓｌａ股價可能會崩盤。



我謂Ｔｅｓｌａ會執笠，無人信，但馬斯克，這個創辦Ｔｅｓｌａ的天才，怎會謂

Ｔｅｓｌａ崩盤？



１９９０年代（不記得是哪一年了），財富雜誌訪問了三個當時響噹噹人物，問他們一覺醒

來怕甚麼？



（１）當時的美聯儲局長格蘭斯班謂他怕：



發生些金融危機，不可以用傳統方法解決到。



（２）當時美企業界巨子，被認為是全美最佳公司的通用電氣總裁韋爾奇（Ｊａｃｋ

Ｗｅｌｃｈ）謂他怕：



公司股價下跌。



（３）微軟掌舵人蓋茨



怕公司不再存在（即被取代了）。



這三個巨頭之所以怕，竟然成真。



（１）２００８年的雷曼金融危機要用傳統不容許的ＱＥ去延殘喘；



（２）通用電氣由幾百美元一股，跌到不足４美元一股，跟著宣布破產重組，亦自標普

５００中被剔除出；



（３）微軟的巨擘形象被蘋果及其他ＡＩ公司取代或分享了。



這三位可說是曠世奇才，為甚麼都能說中自己的死因？他們苟非說中他們自己命亡之因，就

不是曠世奇才了。這叫做「自知之明」。人無自知之明，就一定死了都唔知點解死。



中國人早就有這個「憂」的傳統，因為中國的國運起伏多，范仲淹就有：「先天下之憂而憂

，後天下之樂而樂」。諸葛亮亦有：「苟全性命於亂世，不求聞達於諸侯」。但最後仍過不了劉

備的三顧草廬，結果是：少寐、少餐、開ＯＴ，直到鞠躬盡瘁，死在辦公桌上。如他能拒劉備之

邀，而躬耕南陽，或許會命長些。不過有時人就是有些關自己過不去，累死自己。今之跳舞群組

便是明知「聚」不好，但還要聚聚聚。累到自己，抵；累到他人，怎好說。



Ｔｅｓｌａ ＣＥＯ馬斯克於周二給員工的一個電郵中警告：



「投資者對未來的盈利能力給予了我們很大的信任，但如果任何時候，他們得出結論，這是

不會發生的，我們的股票將立刻被壓得粉碎，就像大錘下的蛋奶酥！」



Ｔｅｓｌａ去年盈利率僅１％，但股價則超高。Ｔｅｓｌａ將於１２月２１日加入標普

５００，有分析師將Ｔｅｓｌａ目標價由５５０美元上調至６５０美元。



目前跟蹤標普５００指數的基金大約有１１萬億美元，基金經理們未來幾周都有得忙。指數

追蹤基金的經理們都不得不賣出其他一些公司的股票，在他們的投資組合中為這位新貴騰出空間

。



不過，有人聲稱在做空。



１２月２日，預測２００８年房屋崩盤的「大空頭」投資者邁克爾﹒伯里（Ｍｉｃｈａｅｌ

Ｂｕｒｒｙ）在社交媒體上表示，自己在做空特斯拉，並且＠埃隆﹒馬斯克（Ｅｌｏｎ

Ｍｕｓｋ），勸他趕緊套現。「沒錯，我正在做空特斯拉，但我要對（你這樣）一個好人給出一

些免費的建議。認真地說，以當前這種荒謬的價格增發２５％到５０％的股票，這不是攤薄。（

這樣做）你可以鞏固現在的（股價）表現和大到難以形容的期權性風險。如果有買家的話，就趕

緊賣了吧。」



除了盈利問題外，Ｔｅｓｌａ的質量問題也被質疑：



據路透社報道，美國國家公路交通安全管理局（下稱「ＮＨＴＳＡ」）表示，已就前懸架安

全問題對約１１﹒５萬輛特斯拉汽車展開調查。目前正在對２０１５年至２０１７年款

Ｍｏｄｅｌ Ｓ和２０１６年至２０１７年款Ｍｏｄｅｌ Ｘ汽車展開初步評估。



ＮＨＴＳＡ稱，此前曾接到４３起針對特斯拉左、右前懸架上連桿出現故障的投訴，其中，

３２起涉及低速停車操作時發生故障，１１起投訴稱故障發生在汽車行駛過程中，另有８起投訴

可能涉及同樣問題，但尚未通過照片或服務記錄予以確認。ＮＨＴＳＡ表示，與之相關的投訴表

明這種問題的趨勢依然在增加，在過去三個月中，消費者投訴了三起類似高速公路事件。



不僅是在美國，近期，特斯拉還在國內發起召回。



《國際金融報》記者從國家市場監督管理總局獲悉，特斯拉汽車（北京）有限公司根據《缺

陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》的要求，向國家市場監督

管理總局備案了召回計劃。自２０２０年１１月２７日起，召回生產日期在２０１６年３月１６

日至２０１６年７月３１日期間的部分進口ＭｏｄｅｌＸ車輛，共計８７０輛。



召回公告顯示，本次召回範圍內的車輛，使用粘合膠將車頂前飾板及中間飾板安裝至車輛頂

部，同時需要使用底塗劑來增加兩者之間的附著力。因部分車輛車頂飾板表面的底塗劑可能不足

，隨著時間的推移，飾板的附著力可能減弱，極端情況下飾板可能會從車輛上脫落。如果在行駛

中飾板從車輛上脫落，會增加道路上後方車輛尤其是摩托車發生碰撞或受傷的風險，存在安全隱

患。



簡單來說，被召回的車輛在極端情況下存在天窗從車上脫落的可能。



＊新科技股最終要盈利＊



馬克斯的內部電郵，與外部質量調查，告訴所有熱衷於追買科技股的投資者留意幾件事：



（１）投資者接受燒錢的年期是有限的；



（２）燒錢最終必要帶回來足夠的盈利；



（３）如盈利不足，投資者會拋棄該股；



（４）有關的新科技股，要有優質產品才可保證盈利。



看懂了，所謂新科技╱新經濟股，到最終還是要跟舊經濟股一樣，要盈利！



１０多年前，筆者承教於香港廚神之父鍾錦。他指出，經營之道在：



（１）顧客要口味；



（２）員工要福利；



（３）股東要盈利。



此三句，包含了經營王道，亦是揀股之道。



（１）顧客要口味：即要優質產品；



（２）員工要福利：即是要控制成本之餘又不能剋扣員工；



（３）股東要盈利：簡單之至，不派足夠息之股，誰會買？



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逢交易日中午１時，石Ｓｉｒ為您選股論市：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｖｉｄｅｏ﹒ｈｋｅｔ﹒ｃ

ｏｍ╱ｖｉｄｅｏ╱２８１８９４９╱？ｒ＝ｐｅｔｑｒ０



《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

