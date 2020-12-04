先健（０１３０２）擬折讓１１﹒６％配股籌９﹒３億元

《經濟通通訊社４日專訊》先健科技（０１３０２）計劃按每股３﹒２３６８元向至少６名

獨立承配人配售２﹒８７億股，較上日收市價３﹒６６元折讓１１﹒５６％，佔擴大後股本６﹒

２１％。所得款項總額預期約９﹒３億元，所得款項淨額擬用於償還銀行借款，為潛在業務發展

提供資金及作一般營運資金。（ｎｓ）

